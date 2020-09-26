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СМИ узнали мотив нападения на бывшую редакцию Charlie Hebdo

Фото:Lewis Joly / AP
Фото: Lewis Joly / AP

Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом возле старого здания редакции Charlie Hebdo признал, что на преступление его вдохновила повторная публикация изданием карикатур с пророком Мухаммедом. Об этом сообщает газета Liberation.

«[Подозреваемый] признал ответственность за эти действия на фоне повторной публикации [в Charlie Hebdo] карикатур, которые он не одобрял», — приводит газета слова источника, близкого к расследованию. Собеседник в полиции сказал газете, что эта версия считается вероятной, а нападавший не знал, что редакция переехала после теракта 2015 года.

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Фото:Panoramic / Zuma / Global Look Press

Нападение произошло 25 сентября. Мишенями стали люди, стоявшие возле бывшей редакции. Нападавший, по данным СМИ, 18-летний выходец из Пакистана, был вооружен мачете. Как сообщили в полиции, пострадали два человека, сотрудники телеканала Premières Ligne.

В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, после публикации которых в 2015 году на редакцию напали террористы. После повторной публикации карикатур сотрудники газеты начали получать угрозы.

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