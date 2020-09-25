СМИ узнали о признании задержанного после нападения у Charlie Hebdо

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Задержанный после атаки с мачете на людей у бывшей редакции сатирического издания Charlie Hebdo в Париже признал вину. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

Собеседники телеканала говорят, что задержанному 18 лет, он выходец из Пакистана. Эти сведения предоставил полиции сам подозреваемый, но подтвердить их пока не удалось, документов при нем не оказалось.

Нападение случилось в пятницу, 25 сентября. Человек с мачете напал на людей, стоявших на улице у здания бывшей редакции издания. По информации полиции, пострадали два человека.

Позднее стало известно, что пострадавшие мужчина и женщина — журналисты телекомпании Premières Ligne, расположенной в том же здании, что и бывшая редакция Charlie Hebdo.