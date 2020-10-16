Азербайджан сообщил об армянской ракете в Нахичеванской автономии

В Минобороны Армении отвергли эти обвинения. Как написала в Facebook пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян, цель подобного заявления — «расширить географию конфликта».

Нахичеванская автономная республика — эксклав Азербайджана и отделена от него территориями Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, на которых было достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако с тех пор из зоны конфликта ежедневно поступают сообщения о новых ударах и боях.

14 сентября в Баку сообщили, что нанесли удар по территории Армении, уничтожив готовый к пуску ракетный комплекс. «Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры», — заявили в Минобороны Азербайджана.

В ответ Армения заявила о готовности наносить удары по территории Азербайджана. «Вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право <…> брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана», — заявила пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян.

О попадании нескольких боевых ракет в приграничные районы Ирана заявлял представитель Министерства иностранных дел страны Саид Хатибзаде. Он предупредил, что безопасность иранских граждан, которые проживают в приграничных с зоной конфликта районах, служит одним из приоритетов вооруженных сил страны.

Губернатор иранского района Ходафарин провинции Восточный Азербайджан Али Амирад заявил, что военные ракеты упали в нескольких селах региона, в результате чего был разрушен один жилой дом и один человек получил ранения.