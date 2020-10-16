Трамп назвал себя вторым по популярности после Иисуса Христа

Дональд Трамп (Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп сравнил свою популярность с популярностью Иисуса Христа. Об этом он сказал во время предвыборного митинга в Гринвилле (штат Северная Каролина). Трансляцию встречи вел телеканал C-Span.

«Как-то мне кто-то сказал: «Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент». Я ответил: «Нет, это не так». Они поинтересовались: «И кто же более знаменит?» Я сказал: «Иисус Христос», — рассказал Трамп.

Эти слова публика встретила одобрительными криками и аплодисментами. «Я даже не близко», — добавил Трамп.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперником Трампа — кандидатом от Демократической партии — является бывший вице-президент США Джо Байден.