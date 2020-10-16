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Выборы президента США ,  
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Трамп назвал себя вторым по популярности после Иисуса Христа

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп сравнил свою популярность с популярностью Иисуса Христа. Об этом он сказал во время предвыборного митинга в Гринвилле (штат Северная Каролина). Трансляцию встречи вел телеканал C-Span.

«Как-то мне кто-то сказал: «Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент». Я ответил: «Нет, это не так». Они поинтересовались: «И кто же более знаменит?» Я сказал: «Иисус Христос», — рассказал Трамп.

Эти слова публика встретила одобрительными криками и аплодисментами. «Я даже не близко», — добавил Трамп.

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Выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперником Трампа — кандидатом от Демократической партии — является бывший вице-президент США Джо Байден.

2 октября стало известно, что у Трампа, а также у его жены Мелании обнаружили коронавирус.

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Трампа выписали из больницы 5 октября. 10 октября он впервые после заражения выступил перед публикой на лужайке перед Белым домом. Спустя два дня он продолжил свою предвыборную кампанию митингом во Флориде. Там Трамп сказал, что после заболевания чувствует себя сильным и хотел бы всех расцеловать.

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