Трамп выступил перед публикой впервые после заражения COVID-19

Президент США Дональд Трамп впервые после заражения коронавирусной инфекцией выступил на публике. Он заявил, что чувствует себя хорошо. Трансляция выступления американского лидера опубликована в Facebook Белого дома.

«Прежде всего, я бы хотел поблагодарить вас за ваши молитвы», — сказал Трамп своим сторонникам, собравшимся на лужайке перед его резиденцией, где проходит «мирный протест» в поддержку правоохранительных органов.

Трамп заверил, что возобновит мероприятия предвыборной кампании, чтобы Соединенные Штаты не стали «социалистическим государством». Он также пообещал, что страна победит COVID-19, и у американцев скоро будет вакцина против этой инфекции.

Коронавирусную инфекцию у Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали 2 октября. Президента госпитализировали, а его предвыборная кампания была приостановлена. Запланированные мероприятия с его участием отменили либо перенесли в виртуальный формат.