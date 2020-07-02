Трамп сравнил себя в медицинской маске с персонажем вестерна

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Лидер США Дональд Трамп заявил, что похож на персонажа вестерна, когда носит медицинскую маску для лица, передает Fox Business.

«Это была темная черная маска, и я подумал, что выгляжу неплохо. Я был похож на Одинокого рейнджера», — сказал президент, рассказывая о своем опыте использования защитного средства.

Вестерн режиссера Гора Вербински «Одинокий рейнджер» вышел в 2013 году. Один из главных героев в фильме носил черную маску, которая закрывала верхнюю часть лица.

Трамп сообщил, что не видит необходимости в обязательном масочном режиме. Он пояснил, что в США есть много населенных пунктов, чьи жители сохраняют социальную дистанцию. В то же время он заявил, что поддерживает маски.