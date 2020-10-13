«Хочу расцеловать всех»: как Трамп возобновил предвыборную кампанию

Президент США Дональд Трамп 12 октября возобновил предвыборную кампанию после того, как менее двух недель назад ему диагностировали COVID-19. Тысячи людей собрались на его выступление во Флориде. Президент и многие его сторонники пришли на встречу без медицинских масок. Трамп заявил, что чувствует себя сильным и хочет расцеловать всех после битвы с COVID-19. Как он возобновил предвыборную кампанию — в фотогалерее РБК