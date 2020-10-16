Роспотребнадзор назвал сроки выпуска первой партии вакцины от «Вектора»

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора / АГН «Москва»

Первая серия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» будет выпущена в конце октября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Первая пострегистрационная серия будет выпущена в конце октября», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что производство препарата начнется на базе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавшего вакцину.

О регистрации второй российской вакцины от COVID-19 президент России Владимир Путин сообщил 14 октября. Первый препарат «Спутник V» от Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи был одобрен Минздравом двумя месяцами раньше — 11 августа. Сейчас вакцина проходит третий завершающий этап клинических испытаний и уже поступила в гражданский оборот.