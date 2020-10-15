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Мурашко оценил сроки получения результатов тестов новой вакцины от COVID

Министерство здравоохранения России ожидает получить результаты исследований третьей отечественной вакцины от коронавирусной инфекции в декабре. Об этом заявил глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 1».

«Третья вакцина, сейчас по ней идут исследования, и мы ожидаем по ней результатов где-то к середине декабря», — уточнил он (цитата по «РИА Новости»).

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По его словам, сейчас определятся группы населения, которые будут провакцинированы.

Над экспериментальным средством работает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Как отметила 15 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова, его могут зарегистрировать в России через месяц.

Вакцина ранее прошла первую фазу клинических испытаний. Ее ввели 15 добровольцам, все чувствовали себя хорошо. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что вторая фаза клинических испытаний, во время которой вакцину получат 285 добровольцев, начнется 19 октября и закончится к декабрю

Первой зарегистрированной вакциной против COVID-19 стал препарат Центра имени Гамалеи «Спутник V». Сейчас он проходит пострегистрационные клинические испытания. Вторую вакцину разработал новосибирский центр «Вектор», о ее регистрации стало известно 14 октября.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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