Мурашко оценил сроки получения результатов тестов новой вакцины от COVID

Министерство здравоохранения России ожидает получить результаты исследований третьей отечественной вакцины от коронавирусной инфекции в декабре. Об этом заявил глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 1».

«Третья вакцина, сейчас по ней идут исследования, и мы ожидаем по ней результатов где-то к середине декабря», — уточнил он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сейчас определятся группы населения, которые будут провакцинированы.

Над экспериментальным средством работает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Как отметила 15 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова, его могут зарегистрировать в России через месяц.