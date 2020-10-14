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Пандемия коронавируса ,  
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Матвиенко высказалась против насильственной вакцинации граждан

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вакцинация граждан от коронавируса не должна быть обязательной. По ее мнению, необходимо мотивировать граждан самостоятельно принять решение о вакцинации через разъяснительную работу. Об этом она рассказала в интервью агентству ТАСС.

«Я за вакцинацию, безусловно. Но я считаю, что это не должна быть насильственная, обязательная вакцинация. Каждый должен принять самостоятельное решение: делать ему прививку или нет», — сказала она.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

При этом председатель Совфеда подчеркнула, что россияне должны знать не только о плюсах прививки. По ее мнению, людям стоит также понимать, какие у вакцины есть минусы и какие риски она несет.

Сама Матвиенко пока не сделала прививку от COVID-19. «Размышляю и склоняюсь в сторону того, что прививку надо будет сделать», — пояснила она.

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Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор». Он также рассказал, что «на подходе» третья вакцина от COVID-19, разработку которой ведет Научный центр исследований имени М.П. Чумакова.

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О регистрации первой вакцины «Спутник V» глава государства сообщил 11 августа. Ее разработал центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас препарат проходит третий этап клинических испытаний и уже поступил в гражданский оборот.

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