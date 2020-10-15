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Пандемия коронавируса ,  
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Петербургский культурный форум перенесли на 2021 год из-за COVID-19

Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Министерство культуры России решило перенести IX Санкт-Петербургский международный культурный форум на 2021 год из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации как в стране в целом, так и в Санкт-Петербурге проведение форума в текущем году в очном формате без угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди участников представляется невозможным», — говорится в сообщении.

Организаторы при этом отметили, что Министерство культуры не считает эффективным проведение форума в онлайн-формате. В ведомстве указывают, что это не позволит реализовать главные цели мероприятия — открытое общение международного культурного сообщества, свободный обмен мнениями, поддержание контактов с иностранными делегациями и деятелями культуры из других стран.

Новая дата форума в 2021 году пока не раскрывается. В этом году его должны были провести с 11 по 13 ноября.

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Из-за распространения коронавируса весной 2020 года были отменены многие мероприятия. В частности, организаторы отказались от проведения Петербургского, Красноярского и Восточного экономических форумов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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