Власти решили отменить Восточный экономический форум в 2020 году

Восточный экономический форум, запланированный на сентябрь 2020-го, будет перенесен на следующий год, рассказали источники РБК. Но допускается и вариант провести часть деловых мероприятий форума в онлайн-формате

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Об отмене Восточного экономического форума, запланированного на 2–5 сентября, РБК рассказали источник, близкий к одному из партнеров форума, и два участника мероприятия. Еще один собеседник РБК утверждает, что форум, как и другие основные деловые мероприятия — Петербургский международный экономический форум и Российский инвестиционный форум в Сочи, — будет перенесен на следующий год. По его информации, об отмене может быть объявлено в ближайшее время.

Как утверждают два источника, близких к «Росконгрессу» — оргкомитету форума, допускается по-прежнему вариант и переноса части деловой программы в онлайн-формат.

Пресс-секретарь премьер-министра отказался от комментариев. РБК направил запрос в «Росконгресс», пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и куратору мероприятия — вице-премьеру Юрию Трутневу.

Форум был учрежден указом президента в мае 2015-го «в целях развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Как заявлял президент Владимир Путин, открывая первое мероприятие в сентябре 2015-го, сам факт проведения форума — «это символ глубоких изменений, которые происходят сегодня на Дальнем Востоке»: «Практическое выражение нашей политики, направленной на ускоренное, опережающее освоение этого региона».