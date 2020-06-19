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Власти решили отменить Восточный экономический форум в 2020 году

Восточный экономический форум, запланированный на сентябрь 2020-го, будет перенесен на следующий год, рассказали источники РБК. Но допускается и вариант провести часть деловых мероприятий форума в онлайн-формате
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Об отмене Восточного экономического форума, запланированного на 2–5 сентября, РБК рассказали источник, близкий к одному из партнеров форума, и два участника мероприятия. Еще один собеседник РБК утверждает, что форум, как и другие основные деловые мероприятия — Петербургский международный экономический форум и Российский инвестиционный форум в Сочи, — будет перенесен на следующий год. По его информации, об отмене может быть объявлено в ближайшее время.

Петербургский международный экономический форум перенесли на 2021 год
Экономика
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Как утверждают два источника, близких к «Росконгрессу» — оргкомитету форума, допускается по-прежнему вариант и переноса части деловой программы в онлайн-формат.

Пресс-секретарь премьер-министра отказался от комментариев. РБК направил запрос в «Росконгресс», пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и куратору мероприятия — вице-премьеру Юрию Трутневу.

Форум был учрежден указом президента в мае 2015-го «в целях развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Как заявлял президент Владимир Путин, открывая первое мероприятие в сентябре 2015-го, сам факт проведения форума — «это символ глубоких изменений, которые происходят сегодня на Дальнем Востоке»: «Практическое выражение нашей политики, направленной на ускоренное, опережающее освоение этого региона».

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса
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Фото: Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС

Идею форума приписывают Юрию Трутневу — о проведении подобного мероприятия в регионе он задумался еще осенью 2013-го, вскоре после своего назначения куратором на Дальнем Востоке в должности вице-премьера и полпреда президента. Первый форум должен был состояться в 2014-м, но из-за событий вокруг присоединения Крыма его было решено отложить на год. «Сперва организаторы думали о форуме, который бы сильно отличался от привычных российским и иностранным бизнесменам стандартов: масштабная тусовка под белые ночи на июньском форуме в Санкт-Петербурге или похожая тусовка в Сочи, но с премьером-хедлайнером и в антураже осеннего курорта, — указывал «Коммерсантъ». — Часто звучало слово «антифорум» — небольшая экспертная дискуссия с участием представителей крупного бизнеса и без светской программы, рассчитанная на несколько сотен бизнесменов и чиновников».

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Первый форум, как отчитывались организаторы, по числу участников оказался в четыре раза выше запланированного уровня — вместо 1 тыс. человек форум посетили 4 тыс., из них 1,47 тыс. иностранцев. Согласно статистике за прошлый год — в форуме приняли участие 8,5 тыс. человек из 65 стран мира.

Авторы: Антон Фейнберг, Тимофей Дзядко, Ирина Парфентьева, Юлия Старостина
Теги: ВЭФ, форум, пандемия, коронавирус
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