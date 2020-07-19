Путин распорядился провести юридический форум в Петербурге в 2021 году

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин распорядился провести Петербургский международный юридический форум в мае 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изначально форум был запланирован на 19–23 мая 2020 года. Теперь он пройдет с 18 по 22 мая следующего года.

О переносе юбилейного, X юридического форума в Санкт-Петербурге на следующий год ранее объявили организаторы мероприятия. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

Петербургский международный юридический форум проводится с 2011 года при поддержке президента России и Минюста. В 2019 году в нем приняли участие более 5 тыс. человек из 95 стран.