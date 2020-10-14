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В АТОР спрогнозировали рост спроса на туры с кешбэком

Ялта, Крым
Ялта, Крым (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Спрос на туры по России с кешбэком может вырасти во время второго этапа действия программы в полтора — два раза. Об этом РБК заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«То, что прирост будет — точно абсолютно. Спрос на туры по России с кешбэком в рамках второго этапа программы по сравнению с первым может быть в 1,5-2 раза больше, потому что продолжительность акции не неделя», — сказала она.

Исполнительный директор АТОР отметила, что из-за эпидемиологической ситуации, люди опасаются бронировать туры заранее. «Все будет зависеть от распространения вируса, какой будет информационный фон, будут ли закрываться какие-то регионы и вводиться ограничения», — добавила она.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Второй этап действия программы стартует 15 октября, он продлится до 5 декабря, а ездить по путевкам по этой программе можно будет до 10 января 2021 года.

О программе кешбэка для туристов власти впервые объявили в конце июля. Россияне могли вернуть от 5 до 15 тыс. руб. за поездку — в зависимости от ее стоимости.

Получить кешбэк можно было, купив тур в период с 21 по 28 августа и оплатив его картой «Мир».  Тур в большинство регионов можно было запланировать в любое время с 21 августа по 20 декабря. Однако для наиболее популярных направлений — Краснодарского края, Алтая, Крыма, Калининграда и некоторых других — сделали ограничения. На кешбэк смогли рассчитывать только приехавшие туда после 1 октября.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Программу объясняли помощью отечественной туриндустрии, которая пострадала от коронавируса. На эту цель выделили 15 млрд руб. По итогам первого этапа россияне приобрели туры на 1,4 млрд руб. Оставшиеся деньги решили перебросить на второй этап.

кешбэк туризм АТОР Майя Ломидзе новости
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