В АТОР спрогнозировали рост спроса на туры с кешбэком

Ялта, Крым (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Спрос на туры по России с кешбэком может вырасти во время второго этапа действия программы в полтора — два раза. Об этом РБК заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«То, что прирост будет — точно абсолютно. Спрос на туры по России с кешбэком в рамках второго этапа программы по сравнению с первым может быть в 1,5-2 раза больше, потому что продолжительность акции не неделя», — сказала она.

Исполнительный директор АТОР отметила, что из-за эпидемиологической ситуации, люди опасаются бронировать туры заранее. «Все будет зависеть от распространения вируса, какой будет информационный фон, будут ли закрываться какие-то регионы и вводиться ограничения», — добавила она.

Второй этап действия программы стартует 15 октября, он продлится до 5 декабря, а ездить по путевкам по этой программе можно будет до 10 января 2021 года.