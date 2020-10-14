Помпео призвал третьи страны не вмешиваться в конфликт в Карабахе

Майк Помпео (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Госсекретарь США Майк Помпео попросил третьи страны воздержаться от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, его расшифровка опубликована на сайте Госдепа.

«Мы попросили всех международных игроков держаться подальше от региона, чтобы не усугублять ситуацию, и мы работаем над этим», — ответил Помпео на вопрос журналиста о том, какие шаги предприняла администрация президента США Дональда Трампа в связи с ситуацией в регионе.

Также Помпео сообщил, что США известно о снабжении азербайджанской армии Турцией.

Заместитель Помпео Стивен Биган высказался по поводу конфликта после начала боевых действий в конце сентября. Он позвонил главам МИД Азербайджана и Армении и призвал стороны к немедленному прекращению насилия и к началу переговоров в формате Минской группы ОБСЕ. США, наряду с Францией и Россией, являются сопредседателями группы.