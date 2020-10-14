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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Помпео призвал третьи страны не вмешиваться в конфликт в Карабахе

Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Госсекретарь США Майк Помпео попросил третьи страны воздержаться от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, его расшифровка опубликована на сайте Госдепа.

«Мы попросили всех международных игроков держаться подальше от региона, чтобы не усугублять ситуацию, и мы работаем над этим», — ответил Помпео на вопрос журналиста о том, какие шаги предприняла администрация президента США Дональда Трампа в связи с ситуацией в регионе.

Также Помпео сообщил, что США известно о снабжении азербайджанской армии Турцией.

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Заместитель Помпео Стивен Биган высказался по поводу конфликта после начала боевых действий в конце сентября. Он позвонил главам МИД Азербайджана и Армении и призвал стороны к немедленному прекращению насилия и к началу переговоров в формате Минской группы ОБСЕ. США, наряду с Францией и Россией, являются сопредседателями группы.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 октября провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин выразил обеспокоенность в связи с участием боевиков с Ближнего Востока в боевых действиях, а также выразил надежду, «что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта».

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

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Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Страны — сопредседатели Минской группы регулярно выступают с призывом прекратить боевые действия. Турция, в свою очередь, поддерживает Азербайджан и выступает с критикой процесса урегулирования.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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