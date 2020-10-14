Помпео призвал третьи страны не вмешиваться в конфликт в Карабахе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 октября провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин выразил обеспокоенность в связи с участием боевиков с Ближнего Востока в боевых действиях, а также выразил надежду, «что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта».
Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Страны — сопредседатели Минской группы регулярно выступают с призывом прекратить боевые действия. Турция, в свою очередь, поддерживает Азербайджан и выступает с критикой процесса урегулирования.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.