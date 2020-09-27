Госдеп США осудил эскалацию в Нагорном Карабахе

Насилие между Арменией и Азербайджаном должно быть немедленно остановлено, обеим сторонам следует избегать «бесполезной риторики» и действий, усугубляющих напряженность, заявил замгоссекретаря США Стивен Биган

Стивен Биган (Фото: Reuters)

США решительно осуждают эскалацию между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении, размещенного на сайте Госдепартамента.

Заместитель госсекретаря Стивен Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зохрабу Мнацакяну и призвал обе стороны к немедленном прекращению насилия, сообщили в ведомстве.

Властям обеих республик следует использовать существующие линии прямой связи, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, а также «избегать бесполезной риторики и действий, которые еще более усугубляют напряженность на местах», говорится в заявлении.

Кроме того, в госдепартаменте указали, что США призывают все стороны как можно быстрее возобновить работу с Минской группой ОБСЕ по карабахской проблеме, и заявили о готовности помогать сторонам в поиске мирного и долговременного решения конфликта.