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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Госдеп США осудил эскалацию в Нагорном Карабахе

Насилие между Арменией и Азербайджаном должно быть немедленно остановлено, обеим сторонам следует избегать «бесполезной риторики» и действий, усугубляющих напряженность, заявил замгоссекретаря США Стивен Биган
Стивен Биган
Стивен Биган (Фото: Reuters)

США решительно осуждают эскалацию между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении, размещенного на сайте Госдепартамента.

Заместитель госсекретаря Стивен Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зохрабу Мнацакяну и призвал обе стороны к немедленном прекращению насилия, сообщили в ведомстве.

Властям обеих республик следует использовать существующие линии прямой связи, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, а также «избегать бесполезной риторики и действий, которые еще более усугубляют напряженность на местах», говорится в заявлении.

Кроме того, в госдепартаменте указали, что США призывают все стороны как можно быстрее возобновить работу с Минской группой ОБСЕ по карабахской проблеме, и заявили о готовности помогать сторонам в поиске мирного и долговременного решения конфликта.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Боевые действия между двумя Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Обе стороны ввели военное положение.

Ереван и Баку возложили ответственность за столкновения друг на друга. Так, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Азербайджан бомбардировал столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, и назвал действия Баку объявлением войны армянскому народу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что эскалация стала следствием запланированной провокацией Еревана, к которой тот «давно готовился». Обе стороны сообщили о жертвах среди военных и мирного населения.

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Турция поддержала в конфликте азербайджанскую сторону. В российском МИДе призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня и переговорам. О необходимости не допустить дальнейшей эскалации также в разговоре с Пашиняном заявил президент России Владимир Путин.

Автор
Анастасия Батманова
США Армения Азербайджан
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