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Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних праздников

В программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Условия программы правительство сделало более привлекательными и доступными
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка на новых условиях до 10 января 2021 года. Документ опубликован на сайте правительства.

«Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом», — говорится в пояснительной записке к документу.

В программу внесены изменения. Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с 4четырех до двух ночей, снято также ограничение на минимальную стоимость путевки (ранее — 25 тыс. руб.). Повышена также сумма максимального возврата расходов с 15 тыс. до 20 тыс. руб.

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд
Бизнес
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

«Выплата осуществляется в размере 20% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тыс. руб. за одну туристскую услугу на банковскую карту национального платежного инструмента», — говорится в тексте постановления.

На программу стимулирования внутренних туристических поездок, продажи по которой происходили с 21 по 28 августа, было выделено 15 млрд руб.

РБК обратился за комментарием в Ростуризм.

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По окончании продаж вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил продлить ее. «Программу точно нужно продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, скорректировать условия программы, сделав ее еще более удобной и доступной для людей», — сказал Чернышенко 9 сентября на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«На каждый рубль средств из федерального бюджета, которые мы потратили на стимулирование внутреннего туризма, дополнительно было привлечено около 7 руб. Такой хороший мультипликатор, деньги пошли в регионы», — подвел он итоги эксперимента.

Туротрасль попросила Мишустина повторить программу кешбэка за туры
Общество
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Представители туристической отрасли 28 августа направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором подчеркнули важность программы, в рамках которой туристы могут получить обратно часть денег за туры по России, и попросили повторить ее в ближайшее время.

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, по программе кешбэка россияне приобрели внутренние туры примерно на 1,4 млрд руб.

О программе кешбэка на туры по России Мишустин объявил 22 июля. Потребители могли вернуть от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости тура. В Ростуризме сообщили, что часть денег можно получить за поездки во все регионы России, однако в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Севастополе, Калининградской области и Республике Алтай она начнется с 1 октября и закончится 20 декабря.

Автор
Владислав Гордеев
туризм кешбэк Михаил Мишустин
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Общество
Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд
Бизнес
Туротрасль попросила Мишустина повторить программу кешбэка за туры
Общество
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