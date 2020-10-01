Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних праздников

В программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Условия программы правительство сделало более привлекательными и доступными

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка на новых условиях до 10 января 2021 года. Документ опубликован на сайте правительства.

«Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом», — говорится в пояснительной записке к документу.

В программу внесены изменения. Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с 4четырех до двух ночей, снято также ограничение на минимальную стоимость путевки (ранее — 25 тыс. руб.). Повышена также сумма максимального возврата расходов с 15 тыс. до 20 тыс. руб.

«Выплата осуществляется в размере 20% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тыс. руб. за одну туристскую услугу на банковскую карту национального платежного инструмента», — говорится в тексте постановления.