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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян заявил об отступлении сил Армении на двух направлениях в Карабахе

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения к народу объявил об отступлении армянской армии. Обращение опубликовано на сайте главы правительства.

«За 18 дней войны наши героические войска отступили на юг и на север», — сказал Пашинян. По его словам, это связано с тем, что азербайджанские войска изменили тактику, «пытаясь устроить неразбериху в тылу диверсионными группами».

Однако Пашинян отметил, что армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха, несмотря на тяжелые бои и потери в живой силе и технике, «держит ситуацию под контролем» и наносит урон азербайджанской армии.

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В ходе выступления Пашинян также заявил, что «турецко-азербайджанский блицкриг» провалился. Он сравнил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с Мюнхенским сговором 1938 года. «Ряд стран, имеющих возможность стратегического сдерживания, должным образом не оценили опасность, продолжив рассматривать вопрос в контексте карабахского конфликта и считая, что территории в обмен на мир — это решение, которое может спасти ситуацию», — сказал Пашинян.

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9 октября прошли многочасовые переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении при посредничестве России. Стороны договорились о гуманитарном перемирии. Однако уже на следующий день перемирие было нарушено, стороны продолжили сообщать о ракетных и артиллерийских ударах.

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Утром 14 октября Азербайджан заявил о ракетном ударе по территории Армении для уничтожения готовых к пуску ракетных установок, которые «были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана». В ответ в Минобороны Армении заявили о праве атаковать «любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана» по той же логике.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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