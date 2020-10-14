Пашинян заявил об отступлении сил Армении на двух направлениях в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения к народу объявил об отступлении армянской армии. Обращение опубликовано на сайте главы правительства.

«За 18 дней войны наши героические войска отступили на юг и на север», — сказал Пашинян. По его словам, это связано с тем, что азербайджанские войска изменили тактику, «пытаясь устроить неразбериху в тылу диверсионными группами».

Однако Пашинян отметил, что армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха, несмотря на тяжелые бои и потери в живой силе и технике, «держит ситуацию под контролем» и наносит урон азербайджанской армии.

В ходе выступления Пашинян также заявил, что «турецко-азербайджанский блицкриг» провалился. Он сравнил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с Мюнхенским сговором 1938 года. «Ряд стран, имеющих возможность стратегического сдерживания, должным образом не оценили опасность, продолжив рассматривать вопрос в контексте карабахского конфликта и считая, что территории в обмен на мир — это решение, которое может спасти ситуацию», — сказал Пашинян.