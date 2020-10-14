Пригожин подал иски к Навальному и Соболь по 5 млн руб.

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал иски к оппозиционерам Алексею Навальному и Любови Соболь по 5 млн руб. каждый. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Иск в отношении Навального связан с его постом в Twitter, в котором утверждалось, что на связанные с оппозиционером счета поступил 1 млн руб. от Пригожина. При этом в посте были приведены оценочные высказывания. «Указанные сведения не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца», — говорится в заявлении.

Иск к Соболь связан с ее комментарием в прессе. В нем она заявила, что Пригожин связан с комбинатом питания «Московский школьник», которая поставляет еду для детей в учебные учреждения и давала оценки качеству еды. «В данной публикации содержатся сведения, которые не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, носят оскорбительный характер», — отмечается в исковом заявлении.

Бизнесмен просит опровергнуть утверждения Навального и Соболь и взыскать с каждого по 5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.