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Пригожин подал иски к Навальному и Соболь по 5 млн руб.

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал иски к оппозиционерам Алексею Навальному и Любови Соболь по 5 млн руб. каждый. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Иск в отношении Навального связан с его постом в Twitter, в котором утверждалось, что на связанные с оппозиционером счета поступил 1 млн руб. от Пригожина. При этом в посте были приведены оценочные высказывания. «Указанные сведения не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца», — говорится в заявлении.

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Общество
Евгений Пригожин

Иск к Соболь связан с ее комментарием в прессе. В нем она заявила, что Пригожин связан с комбинатом питания «Московский школьник», которая поставляет еду для детей в учебные учреждения и давала оценки качеству еды. «В данной публикации содержатся сведения, которые не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, носят оскорбительный характер», — отмечается в исковом заявлении.

Бизнесмен просит опровергнуть утверждения Навального и Соболь и взыскать с каждого по 5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

В пресс-службе Симоновского суда, куда Пригожин подал иск в отношении Соболь, сообщили РБК, что, согласно сведениям электронной системы документооборота, заявление бизнесмена пока в суд не поступило. В пресс-службе Люблинского суда, в который был направлен иск против Навального, сообщили РБК, что пока исковое заявление не поступало.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, а также к Любови Соболь.

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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Общество
Евгений Пригожин

В октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Соболь, Навального и основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по 29,2 млн руб. (суммарно 86,7 млн руб.) из-за ролика, в котором бывшая сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова рассказывала, что компания поставляет в школы и детсады некачественные продукты питания. В ФБК утверждали, что комбинат принадлежит Пригожину. Сам бизнесмен связь с «Московским школьником» отрицает. Комбинат питания требовал в суде взыскать по 500 млн руб. с Навального, Соболь и ФБК в качестве компенсации вреда деловой репутации, однако суд ограничился меньшей суммой. Суд также обязал Навального удалить ролик и выпустить опровержение.

Из-за решения суда Навальный в июле объявил о ликвидации ФБК, объяснив, что не видит смысла в перечислении такой суммы компании, которая, по его словам, связана с Пригожиным.

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Любовь Соболь

В августе Пригожин выкупил у «Московского школьника» долг Навального, Соболь и ФБК. В комментарии «Конкорда» говорилось, что Пригожин может отказаться от «преследования» только в случае смерти ответчика. В обратном случае Пригожин пообещал добиться ответа «по всей строгости российского закона».

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