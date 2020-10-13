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Пригожин пригрозил иском против Навального и Соболь о защите репутации

Юристы Пригожина готовят иск к пяти политикам и общественникам — в их числе Алексей Навальный и Любовь Соболь. Поводом для этого, утверждают в пресс-службе, стали «оскорбительные высказывания»
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин подаст иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы его компании «Конкорд».

«Пресс-служба компании «Конкорд» информирует о том, что юристы Евгения Пригожина подготовили и уже начали подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. <...>. Поводом для обращений явились публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клеветнические сведения. Целью судебного разбирательства в рамках заявленных исков является понуждение указанных граждан к уважению чужих прав и законных интересов», — говорится в сообщении.

С чем именно связана подача исков, в сообщении не уточняется.

9 октября пресс-служба «Конкорда» в ответе на запрос издания «Накануне» сообщила, что изучает заявления Владимира Милова о Пригожине в программе «Россия будущего», вышедшей 8 октября. «Благодарим вас за бдительность. Пресс-служба ознакомилась с заявлением Милова. Спасибо за подсказку, мы обязательно подадим на него в суд и заставим в законном порядке ответить за свои слова», — говорилось в сообщении компании.

Максим Шевченко в комментарии для «Эха Москвы» заявил, что связывает готовящийся иск с комментариями относительно связи Пригожина с гибелью россиян в Центральноафриканской республике (в июле 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, работавшие над материалом о деятельности ЧВК Вагнера в этой стране). «Да, у меня есть такие такие подозрения, и я хочу, чтобы он дал показания Следственному комитету. Мне очень жаль, что Пригожин и его люди не дали таких показаний, ну, значит, в суде будем разбираться с такими делами», — сказал Шевченко РБК. «Ну отлично, будем судиться. Обсудим друг друга», — добавил он. В Фонде борьбы с коррупцией не ответили на звонки РБК.

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Общество
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин с 2016 года находится под санкциями США. В Вашингтоне считают, что он контролирует Агентство интернет-исследований (так называемая фабрика троллей) и ЧВК Вагнера. Сам Пригожин связь с этими структурами отрицает.

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Пригожин неоднократно подавал иски к российским оппозиционерам. В апреле он подал иск к Любови Соболь. Бизнесмен требовал признать недостоверной и порочащей информацию о том, что он замешан в организации нападения на ее мужа Сергея Мохова.

После расследования Фондом борьбы с коррупцией ряда отравлений в школах в Москве в 2019 году, к которым, по версии ФБК, был причастен комбинат питания «Московский школьник», эта компания также подала иск к Навальному и Соболь и выиграла по нему 88 млн руб. Оппозиционеры утверждали, что «Московский школьник» связан с Евгением Пригожиным (к выводу о связи компании с бизнесменом в 2017 году пришли авторы расследования из партии «Яблоко»). Сам Пригожин связь с «Московским школьником» отрицал.

В августе Пригожин выкупил у комбината питания право требования долга с Навального, Соболь и ФБК и пообещал отказаться от «преследования» только в случае смерти ответчика.

Авторы
Георгий Тадтаев, Роман Кирьянов
Евгений Пригожин Алексей Навальный Любовь Соболь Владимир Милов
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