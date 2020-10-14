Мнацаканян назвал возможный механизм для разрешения конфликта в Карабахе

Он также усомнился в том, что в переговорах по вопросу мирного урегулирования конфликта может быть задействована Турция. По словам Мнацаканяна, она проводит агрессивную одностороннюю поддержку Азербайджана и способствует обострению ситуации в регионе.
«То, что сегодня происходит, конечно же, очень большой удар по мирному процессу. Но я думаю, что у нас достаточно уверенности в силах и достаточная поддержка мирового сообщества, для того чтобы требовать, настаивать на мирном урегулировании», — резюмировал глава МИДа.
Ранее Азербайджан и Армения договорились в Москве о режиме прекращения огня в Карабахе. Почти сразу же после начала его действия стороны обвинили друг друга в срыве договоренностей. МИД непризнанного Нагорного Карабаха заявил, что со вступлением в силу прекращения огня боевые действия в республике остановились везде, кроме Гадрута.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что для мирного решения конфликта Баку и Ереван сядут за стол переговоров при поддержке Минской группы ОБСЕ. По его словам, Азербайджан готов начать их «хоть завтра», а главным фактором прочности будущего перемирия будет признание Армении, что территории Нагорного Карабаха принадлежат Азербайджану и Ереван «больше никогда их не увидит».
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.