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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Мнацаканян назвал возможный механизм для разрешения конфликта в Карабахе

Зограб Мнацаканян
Зограб Мнацаканян (Фото: Global Look Press)

В переговорах по Нагорному Карабаху должно учитываться мнение представителей непризнанной республики, кроме того, необходимо установить верификационные механизмы по поддержанию режима перемирия. Об этом заявил в интервью РБК министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Обсуждается процесс установления верификационных механизмов по поддержанию режима прекращения боевых действий в рамках сопредседательства ОБСЕ. В этом контексте Россия, со своей стороны, тоже играет очень полезную роль», — отметил министр.

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Зограб Мнацаканян

По словам главы армянского МИД, Ереван и Нагорный Карабах уже долгое время выступают за установление верификационных механизмов, однако сталкиваются с нежеланием Баку в этом вопросе.

Как пояснил Мнацаканян, исключить из обсуждений сам Карабах невозможно, и, несмотря на то, что его представители сейчас напрямую не участвуют в переговорах, Ереван учитывает их позицию. «Невозможно исключить из процесса Нагорный Карабах, потому что вопрос касается именно Нагорного Карабаха, он касается его населения, которое имеет свою избранную власть. <...> Невозможно представить ситуацию, когда мы в Ереване можем что-то решить, о чем-то договориться и положить это на стол без согласия Нагорного Карабаха», — указал министр.

Он также усомнился в том, что в переговорах по вопросу мирного урегулирования конфликта может быть задействована Турция. По словам Мнацаканяна, она проводит агрессивную одностороннюю поддержку Азербайджана и способствует обострению ситуации в регионе.

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Фото:Владимир Трефилов/РИА Новости

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«То, что сегодня происходит, конечно же, очень большой удар по мирному процессу. Но я думаю, что у нас достаточно уверенности в силах и достаточная поддержка мирового сообщества, для того чтобы требовать, настаивать на мирном урегулировании», — резюмировал глава МИДа.

Ранее Азербайджан и Армения договорились в Москве о режиме прекращения огня в Карабахе. Почти сразу же после начала его действия стороны обвинили друг друга в срыве договоренностей. МИД непризнанного Нагорного Карабаха заявил, что со вступлением в силу прекращения огня боевые действия в республике остановились везде, кроме Гадрута.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что для мирного решения конфликта Баку и Ереван сядут за стол переговоров при поддержке Минской группы ОБСЕ. По его словам, Азербайджан готов начать их «хоть завтра», а главным фактором прочности будущего перемирия будет признание Армении, что территории Нагорного Карабаха принадлежат Азербайджану и Ереван «больше никогда их не увидит».

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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