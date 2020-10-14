Мнацаканян назвал возможный механизм для разрешения конфликта в Карабахе

Зограб Мнацаканян (Фото: Global Look Press)

В переговорах по Нагорному Карабаху должно учитываться мнение представителей непризнанной республики, кроме того, необходимо установить верификационные механизмы по поддержанию режима перемирия. Об этом заявил в интервью РБК министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Обсуждается процесс установления верификационных механизмов по поддержанию режима прекращения боевых действий в рамках сопредседательства ОБСЕ. В этом контексте Россия, со своей стороны, тоже играет очень полезную роль», — отметил министр.

По словам главы армянского МИД, Ереван и Нагорный Карабах уже долгое время выступают за установление верификационных механизмов, однако сталкиваются с нежеланием Баку в этом вопросе.

Как пояснил Мнацаканян, исключить из обсуждений сам Карабах невозможно, и, несмотря на то, что его представители сейчас напрямую не участвуют в переговорах, Ереван учитывает их позицию. «Невозможно исключить из процесса Нагорный Карабах, потому что вопрос касается именно Нагорного Карабаха, он касается его населения, которое имеет свою избранную власть. <...> Невозможно представить ситуацию, когда мы в Ереване можем что-то решить, о чем-то договориться и положить это на стол без согласия Нагорного Карабаха», — указал министр.