Папа римский попросил Азербайджан и Армению соблюдать перемирие

Папа Римский Франциск (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Папа римский Франциск одобрил перемирие между Азербайджаном и Арменией при поручительстве России и призвал стороны к его соблюдению. Об этом сообщает Vatican News.

«Несмотря на то что перемирие кажется очень хрупким, я призываю к его соблюдению и выражаю свое сочувствие в связи с гибелью и страданиями людей, а также в связи с разрушением домов и мест поклонения», — сказал святой отец.

Затем папа римский призвал всех помолиться за жертв конфликта и за тех, чья жизнь может быть в опасности.

Перемирие между Азербайджаном и Арменией было заключено 10 октября в Москве. В ходе многочасовых переговоров главы МИД Азербайджана и Армении заключили гуманитарное перемирие для обмена телами погибших и военнопленными. Однако вскоре перемирие было нарушено, стороны обвиняют в этом друг друга.