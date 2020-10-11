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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Папа римский попросил Азербайджан и Армению соблюдать перемирие

Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Папа римский Франциск одобрил перемирие между Азербайджаном и Арменией при поручительстве России и призвал стороны к его соблюдению. Об этом сообщает Vatican News.

«Несмотря на то что перемирие кажется очень хрупким, я призываю к его соблюдению и выражаю свое сочувствие в связи с гибелью и страданиями людей, а также в связи с разрушением домов и мест поклонения», — сказал святой отец.

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Затем папа римский призвал всех помолиться за жертв конфликта и за тех, чья жизнь может быть в опасности.

Перемирие между Азербайджаном и Арменией было заключено 10 октября в Москве. В ходе многочасовых переговоров главы МИД Азербайджана и Армении заключили гуманитарное перемирие для обмена телами погибших и военнопленными. Однако вскоре перемирие было нарушено, стороны обвиняют в этом друг друга.

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Фото:Zuma / ТАСС

Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в атаках на деревню Караханбейли в Нагорном Карабахе. В то же время Минобороны Азербайджана обвинило армянскую армию в попытках атаковать на Агдара-Тертерском и Физули-Джабраилском направлениях.

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Утром Армения нанесла удар по второму по населенности городу Азербайджана — Гяндже. В результате обстрелов погибли семь человек, более 30 человек получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обещал дать адекватный ответ. Власти Армении отрицают причастность к нападению.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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