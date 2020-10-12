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Авария с топливом в Норильске ,  
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Росприроднадзор не увидел оснований для снижения суммы иска к «Норникелю»

Глава ведомства ответила на направленную в суд оценку «Норникеля», в которой компания считает, что должна заплатить за аварию на ТЭЦ-3 в семь раз меньше, чем подсчитал Росприроднадзор
Норникель GMKN ₽19 796 +1,78% Купить
Cветлана Радионова (в центре) дает комментарий для прессы после заседания краевого арбитражного суда по иску Росприроднадзора к компании &laquo;Норникель&raquo;
Cветлана Радионова (в центре) дает комментарий для прессы после заседания краевого арбитражного суда по иску Росприроднадзора к компании «Норникель» (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Оснований для перерасчета ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года и уменьшения суммы компенсации нет, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Так чиновница ответила на предложение «Норникеля» снизить сумму ущерба, определенную Росприроднадзором почти в 148 млрд руб., в семь раз.

«Я сейчас не вижу к этому оснований. Если суд посчитает, что основания такие есть, он примет соответствующее решение. Я, как представитель истца, как истец, который заявил это требование, в настоящий момент не обладаю данными, которые позволяют пересчитать эту сумму», — сказала Радионова (цитата по «РИА Новости»).

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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«Норникель» изначально не соглашался с предъявленной суммой ущерба. Дело сейчас рассматривает Арбитражный суд Красноярского края. Компания отправила в суд отзыв на иск Росприроднадзора, в котором содержится альтернативный расчет размера вреда водным объектам и почве из-за аварии с разливом 21 тыс. дизтоплива под Норильском.

Компания оценила общий ущерб от этой аварии в 21,4 млрд руб. При этом «Норникель» «не оспаривает причинение вреда окружающей среде в результате инцидента и подтверждает готовность провести все необходимые мероприятия, направленные на полное устранение последствий инцидента». Компания подчеркивает, что «с первых минут аварии» действовала максимально оперативно и добросовестно и делала все возможное для минимизации негативных последствий. «Норникель» уже создал резерв на $2,1 млрд для уплаты возможного штрафа, но не согласен с его размером.

«Норникель» предложил снизить ущерб от аварии в Норильске в семь раз
Бизнес
<p>Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске</p>

Ущерб водным объектам от аварии «Норникель» оценил в 21,3 млрд руб. против почти 148 млрд руб. по расчетам Росприроднадзора, а почве — в 32 млн руб. против 738,6 млн руб. Кроме того, в «Норникеле» отметили, что из оценки ущерба также необходимо вычесть затраты, которые компания понесла при устранении загрязнения и восстановлении окружающей среды (12 млрд руб.). Таким образом, компания готова выплатить в качестве компенсации 9,4 млрд руб.

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Заседание суда должно было состояться 12 октября, однако было перенесено на 24 ноября. «Для направления определений третьим лицам суд откладывает предварительное судебное заседание. Дата отложения — 10:00 (06:00 мск) 24 ноября», — заявила судья Наталья Варыгина.

Авария на норильской ТЭЦ-3 произошла 29 мая. В результате прорыва резервуара около 21 тыс. т дизельного топлива вылилось в почву и реки. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.

Автор
Владислав Гордеев
«Норникель» экологическая катастрофа Светлана Радионова Росприроднадзор
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«Норникель» предложил снизить ущерб от аварии в Норильске в семь раз
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Росприроднадзор обосновал оценку ущерба при разливе топлива в Норильске
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