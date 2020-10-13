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Пандемия коронавируса ,  
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Лечащий врач Трампа сообщил об отрицательных тестах на COVID-19

Президент США Дональд Трамп получил отрицательный результат последних тестов на наличие коронавируса, сообщил лечащий врач главы государства Шон Конли в записке о состоянии здоровья президента, опубликованной пресс-секретарем Белого дома Кейли Макэнани в Twitter.

На основании тестов на антитела, РНК и ПЦР-исследований и ряда других он отметил, что американский лидер не заразен. «Его тесты отрицательны несколько дней подряд», — сообщил Конли. Ранее врач Трамп уже исключал передачу кому-то коронавирусной инфекции от президента, на это, по его словам, указывают отсутствие температуры более 24 часов, а также ряд «продвинутых диагностических тестов».

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<p>Дональд Трамп</p>

О том, что американский лидер и его жена Мелания заболели COVID-19, стало известно 2 октября. До этого коронавирус обнаружили у советницы главы государства Хоуп Хикс. Американский лидер отправился на лечение в военный госпиталь в штате Мэриленд, а его предвыборная кампания была приостановлена.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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6 октября Трампа выписали из госпиталя. Он сообщал, что чувствует себя отлично и готов вернуться к предвыборным дебатам. Газета The New York Times подсчитала, что лечение президента от коронавируса обошлось более чем в $100 тыс.

После лечения от COVID-19 американский лидер выразил готовность стать донором плазмы крови для тех, у кого выявлена инфекция. 11 октября он впервые выступил перед публикой после заражения.

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