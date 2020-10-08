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NYT назвала стоимость лечения Трампа от коронавируса

Она могла составить более $100 тыс. В эту сумму входит госпитализация на вертолете, а также обратный полет, лечение в больнице, тестирование на коронавирус и лекарства
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Стоимость лечения президента США Дональда Трампа от COVID-19 могла превысить $100 тыс., подсчитала газета The New York Times (NYT).

В эту сумму вошло трехдневное пребывание в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида, два полета на вертолете, многочисленные тесты на коронавирус, кислород, стероиды и экспериментальное лечение путем введения коктейля из антител. NYT пишет, что большую часть расходов составляют не пребывание в госпитале, а услуги, оказываемые за его пределами, такие как полеты на вертолете и тестирование на вирус.

Издание напоминает, что курс лечения препаратом «Ремдесивир», который принимал Трамп, стоит $3120 при оплате частными страховыми компаниями и $2340 при оплате в рамках госпрограмм, таких как Medicare и Medicaid. Также, по оценкам FAIR Health, в среднем пребывание в больнице пациента в возрасте, превышающем 60 лет, обходится в $61 912. Госпитализация на вертолете стоит около $38 770 (согласно исследованию, опубликованному в журнале Health Affairs в этом году).

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Фото:John Moore / Getty Images

Газета уточняет, что расходы на лечение президента покрывает правительство. При этом, отмечает издание, зачастую даже американцы с медстраховкой сталкиваются со значительными расходами на лечение COVID-19.

О заболевании Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября. Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщал, что у Трампа повысилась температура и сильно понизился уровень кислорода в крови.

Президенту ввели коктейль из антител производства фирмы Regeneron и позже отправили в госпиталь. Во время его пребывания в больнице Трамп принимал в том числе препарат «Ремдесивир» и стероидный препарат «Дексаметазон».

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Главу государства выписали вечером 5 октября, после этого он отправился в Белый дом. По его словам, после лечения он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

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Источник: JHU
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Автор
Мария Лисицына
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