Трамп заявил о готовности стать донором плазмы крови для больных COVID-19

Президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox News заявил, что после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 он готов стать донором плазмы крови для других пациентов.

«Да. Никто мне еще не задавал этот вопрос, но я буду готов. Если они (врачи. — РБК) захотят, чтобы я это сделал, я это сделаю», — сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего о том, готов ли он стать донором.

Говоря о том, какие симптомы были во время лечения, президент ответил, что «не чувствовал себя сильным, но не ощущал проблем с дыханием».

«Я не чувствовал себя полным жизненных сил, как должен ощущать себя президент США», — пояснил американский президент. Он отметил, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

«Я знаю, что многие были инфицированы коронавирусом, или китайским вирусом, поскольку он пришел из Китая, но я действительно чувствую себя сильным, а очень многие люди так себя не чувствуют», — сказал президент.

По словам Трампа, во время лечения в военном медицинском центре им. Уолтера Рида его беспокоило чувство усталости, а также отсутствие привычного уровня энергии.

«Я принимал Regeneron (коктейль из антител производства фирмы Regeneron. — РБК), через 24 часа я стал чувствовать себя по-другому и покинул госпиталь раньше. Сейчас я действительно чувствую себя хорошо», — пояснил хозяин Белого дома.

Президент добавил, что находился на лечении три с половиной дня. По словам Трампа, он хотел покинуть госпиталь в первый день, однако врачи хотели оставить его на лечении для более продолжительного наблюдения. Лечивших от коронавируса врачей Трамп назвал «лучшими в мире».

По словам американского президента, недавно он сдал очередной тест на коронавирус, однако его результаты пока неизвестны.

«Я знаю, что либо [содержание вируса] крайне мало, либо я свободен от него», — сказал президент, отметив, что окончательно перестал принимать лекарства «около восьми часов назад».

Дональд Трамп и его супруга Меланья заболели коронавирусной инфекцией 2 октября. До этого стало известно, что COVID-19 заразилась его советница Хоуп Хикс, после чего лидер США ушел на самоизоляцию. В связи с госпитализацией Трампа его предвыборная кампания была приостановлена, а запланированные мероприятия с его участием отменили либо перенесли в виртуальный формат.

6 октября Трампа выписали из больницы. Тогда президент вышел из здания больницы в сопровождении охраны, на нем была белая медицинская маска.

По информации газеты The New York Times, стоимость лечения Трампа от COVID-19 могла превысить $100 тыс.