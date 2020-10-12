Глава дипломатии ЕС подтвердил договоренность о санкциях из-за Навального

Жозеп Боррель (Фото: Zheng Huansong / Xinhua / Zuma / ТАСС)

Министры иностранных дел стран Евросоюза пришли к соглашению о санкциях против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил Верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания в Люксембурге Совета глав МИД ЕС, видео опубликовано на его странице в Twitter.

«Что касается России, то у нас есть политическое соглашение о введении ограничительных мер в результате применения запрещенного химического нервно-паралитического вещества и против тех, кто связан с покушением на Навального», — заявил он.

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