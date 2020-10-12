Отравление Навального , 12 окт, 20:28
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Глава дипломатии ЕС подтвердил договоренность о санкциях из-за Навального
Жозеп Боррель
Министры иностранных дел стран Евросоюза пришли к соглашению о санкциях против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил Верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания в Люксембурге Совета глав МИД ЕС, видео опубликовано на его странице в Twitter.
«Что касается России, то у нас есть политическое соглашение о введении ограничительных мер в результате применения запрещенного химического нервно-паралитического вещества и против тех, кто связан с покушением на Навального», — заявил он.
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