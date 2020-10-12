МИД Армении исключил мир в Карабахе при выборе Азербайджаном «пути силы»

Зограб Мнацаканян (Фото: МИД РФ)

В Нагорном Карабахе не будет мира, если Азербайджан сделал ставку на применение силы. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, видеозапись опубликовало агентство «Новости-Армения».

«Наша позиция была и остается — нет альтернативы мирному урегулированию», — заявил он.

Мнацаканян отметил, что если Азербайджан выбрал путь применения силы как способ добиться условий или как «метод добиваться своих максималистских позиций», то невозможно решить военный конфликт мирным путем.

Ранее, 9 октября, в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна, в них также участвовал Сергей Лавров.