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МИД Армении исключил мир в Карабахе при выборе Азербайджаном «пути силы»

Зограб Мнацаканян
Зограб Мнацаканян (Фото: МИД РФ)

В Нагорном Карабахе не будет мира, если Азербайджан сделал ставку на применение силы. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, видеозапись опубликовало агентство «Новости-Армения».

«Наша позиция была и остается — нет альтернативы мирному урегулированию», — заявил он.

Мнацаканян отметил, что если Азербайджан выбрал путь применения силы как способ добиться условий или как «метод добиваться своих максималистских позиций», то невозможно решить военный конфликт мирным путем.

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Фото: Reuters

Ранее, 9 октября, в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна, в них также участвовал Сергей Лавров.

По итогам переговоров стороны конфликта договорились о начале режима прекращения огня в зоне боевых действий. Кроме того, лидеры Армении и Азербайджана заявили о намерении обменяться военнопленными и телами погибших во время конфликта.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле высоко оценивают факт приезда в Москву на переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, которые откликнулись на призыв президента Владимира Путина прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Однако стороны после начала перемирия заявили, что оно не соблюдается. В течение субботы, 10 октября, как минимум два раза в Степанакерте раздавалась сирена воздушной тревоги.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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