В Афинах неизвестный напал на Саакашвили

Михаил Саакашвили (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В Афинах во время встречи с грузинскими эмигрантами на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили попытался напасть неизвестный мужчина. Об этом сообщает телеканал Mtavari. Также об этом сообщает Imedinews. Сам Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook новостной сюжет, посвященный встрече в Афинах, куда попали кадры с потасовкой.

Неизвестный поджидал Саакашвили у входа в здание. В ходе потасовки пострадали несколько человек, сообщает Mtavari.

Саакашвили также поблагодарил в Facebook греческую полицию за «быстрое и адекватное реагирование, предотвращение провокации».

В конце августа Саакашвили опубликовал видеообращение, в котором рассказал о планах вернуться в Грузию. Ранее он называл свой отъезд из Грузии ошибкой. Саакашвили также сообщил, что в случае победы его сторонников на парламентских выборах он готов возглавить правительство.