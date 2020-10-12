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В Афинах неизвестный напал на Саакашвили

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В Афинах во время встречи с грузинскими эмигрантами на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили попытался напасть неизвестный мужчина. Об этом сообщает телеканал Mtavari. Также об этом сообщает Imedinews. Сам Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook новостной сюжет, посвященный встрече в Афинах, куда попали кадры с потасовкой.

Неизвестный поджидал Саакашвили у входа в здание. В ходе потасовки пострадали несколько человек, сообщает Mtavari.

Саакашвили также поблагодарил в Facebook греческую полицию за «быстрое и адекватное реагирование, предотвращение провокации».

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В конце августа Саакашвили опубликовал видеообращение, в котором рассказал о планах вернуться в Грузию. Ранее он называл свой отъезд из Грузии ошибкой. Саакашвили также сообщил, что в случае победы его сторонников на парламентских выборах он готов возглавить правительство.

Грузинские власти в ответ заявили, что как только Саакашвили пересечет границу, его тут же задержат, а затем посадят в тюрьму. Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани в свою очередь заявила, что в грузинской тюрьме Саакашвили будет обеспечен наилучшим питанием, как и прочие заключенные страны.

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Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. После поражения на президентских выборах кандидата от его партии Саакашвили покинул страну. В Грузии он обвиняется в злоупотреблениях властью и преследовании политических оппонентов. Правоохранительные органы страны открыли против него несколько уголовных дел.

В 2015 году Саакашвили возглавил Одесскую область Украины, однако в ноябре 2016-го, после отставки, Саакашвили ушел в оппозицию. При нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском он стал главой исполкома Национального совета реформ и курировал переговоры с Международным валютным фондом.

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