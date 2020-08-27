Саакашвили объявил о «возвращении» в Грузию

Михаил Саакашвили (Фото: Сергей Гриц / AP)

Бывший президент Грузии, а ныне глава исполкома национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, рассказал, что возвращается на родину.

«Когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!» — заявил политик.

Саакашвили также назвал Украину своим «вторым домом» и выразил ей благодарность, добавив, что «в самые тяжелые времена» именно она приняла его таким, какой он есть.

Ранее Саакашвили называл свой отъезд из Грузии ошибкой. Главной причиной своего отъезда он назвал боязнь сесть в тюрьму. «Я ушел потому, что устал и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку», — сказал он.