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Саакашвили объявил о «возвращении» в Грузию

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Сергей Гриц / AP)

Бывший президент Грузии, а ныне глава исполкома национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, рассказал, что возвращается на родину.

«Когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!» — заявил политик.

Саакашвили также назвал Украину своим «вторым домом» и выразил ей благодарность, добавив, что «в самые тяжелые времена» именно она приняла его таким, какой он есть.

Саакашвили назвал свой отъезд из Грузии ошибкой
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Ранее Саакашвили называл свой отъезд из Грузии ошибкой. Главной причиной своего отъезда он назвал боязнь сесть в тюрьму. «Я ушел потому, что устал и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку», — сказал он.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. После поражения на выборах главы государства он покинул страну. В Грузии он обвиняется в злоупотреблениях властью и преследовании политических оппонентов, правоохранительные органы открыли против него несколько уголовных дел.

В 2015 году Саакашвили возглавил Одесскую область, однако в ноябре 2016-го бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко его уволил. Саакашвили ушел в оппозицию, а при нынешнем президенте Украины возглавил национальный совет реформ, а также курировал переговоры с Международным валютным фондом.

Теги: Михаил Саакашвили, Грузия
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