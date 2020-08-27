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Грузия пообещала встретить объявившего о возвращении Саакашвили тюрьмой

Так глава Минюста республики ответил на видеообращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором тот заявил: «Я возвращаюсь!»
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Pavlo Bahmut / Ukrinform / ZUMA Wire / ТАСС)

Грузинские власти приветствуют намерение бывшего президента Михаила Саакашвили вернуться в республику. Об этом заявил министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, сообщает «Грузия онлайн».

По словам министра, на границе Саакашвили будет немедленно задержан.

«Мы, конечно, приветствуем, если он [Саакашвили] найдет силы и прибудет в Грузию. Его несомненно на границе ждет процедура задержания и, конечно же, грузинская тюрьма», — сказал Цулукиани.

«Он находится в розыске, и приговоры, вынесенные против него несколькими инстанциями, вступили в силу, которые он может потом перепроверить, когда будет находиться в грузинской тюрьме», — пояснил министр.

Саакашвили объявил о «возвращении» в Грузию
Политика
Михаил Саакашвили

Очередное видеообращение Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook 27 августа. Речь политика звучит на грузинском языке.

«За эти семь лет не было ни одного дня, чтобы я не интересовался Грузией», — заявил он. По его словам, когда он «слышит грузинские новости», то понимает, что «мы можем жить намного лучше, намного лучше, и каждый грузин может быть богатым, и мы можем это сделать вместе!». «Я возвращаюсь!», — заявил он.

В декабре 2019 года Саакашвили назвал ошибкой свой отъезд из Грузии в 2013 году. Экс-президент пояснил, что уехал из Грузии не из-за боязни сесть в тюрьму, так как и на Украине ему угрожали тем же. Он отметил, что оставить свою страну — наихудший выход. «Я ушел потому, что устал и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку», — сказал тогда Саакашвили.

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Саакашвили заявил о риске «потерять» Украину
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Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. На третий срок он не имел права баллотироваться по Конституции. Вскоре после выборов нового президента он покинул страну. В Грузии Саакашвили обвинили в злоупотреблениях властью и преследовании политических оппонентов, правоохранительные органы открыли против него несколько уголовных дел.

В 2015 году Саакашвили возглавил Одесскую область на Украине, однако в ноябре 2016-го бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко его уволил. Саакашвили ушел в оппозицию, был лишен гражданства и депортирован. Владимир Зеленский после победы на выборах президента Украины отменил решение о лишении Саакашвили гражданства и назначил его главой Национального совета реформ — консультативно-совещательного органа при президенте Украины по вопросам стратегического планирования.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Михаил Саакашвили, Грузия, тюрьма
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