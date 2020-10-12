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Авария с топливом в Норильске ,  
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Суд отложил рассмотрение иска к «Норникелю» из-за аварии в Норильске

Норникель GMKN ₽19 786 +1,73% Купить
Фото:Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Арбитражный суд Красноярского края отложил до 24 ноября заседание, на котором будет рассматриваться иск Росприроднадзора к «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») о взыскании 148 млрд руб. за нанесение ущерба окружающей среде во время разлива топлива на норильской ТЭЦ-3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Наталью Варыгину.

«Для направления определений третьим лицам суд откладывает предварительное судебное заседание. Дата отложения 10:00 (06:00 мск) 24 ноября», — заявила она.

РБК направил запрос в Арбитражный суд Красноярского края.

«Норникель» предложил снизить ущерб от аварии в Норильске в семь раз
Бизнес
<p>Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске</p>

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб аварии в 148 млрд руб. Тогда «Норникель» направил суду отзыв на иск Росприроднадзора. В нем компания предложила альтернативный расчет ущерба в размере 21,4 млрд руб. При этом пресс-служба «Норникеля» отмечала, что не оспаривает причинение вреда окружающей среде. В компании утверждали, что с момента аварии начали активную работу по обеспечению безопасности и очистке загрязненных зон.

В ответ в Росприроднадзоре заявили, что рассчитывали сумму штрафа по методике утвержденной приказом Минприроды. По данным ведомства, основной ущерб был нанесен именно водоемам.

«Норникель» проверит более 600 объектов после аварии в Норильске
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Фото:Дмитрий Шаромов / Greenpeace / AP

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Авария на территории ТЭЦ-3 произошла в Норильске в конце мая. Около 21 тыс. т топлива вылилось в почву и реки. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.

Норникель авария Росприроднадзор новости
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