Суд отложил рассмотрение иска к «Норникелю» из-за аварии в Норильске

В ответ в Росприроднадзоре заявили, что рассчитывали сумму штрафа по методике утвержденной приказом Минприроды. По данным ведомства, основной ущерб был нанесен именно водоемам.

Авария на территории ТЭЦ-3 произошла в Норильске в конце мая. Около 21 тыс. т топлива вылилось в почву и реки. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.