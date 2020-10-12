Суд отложил рассмотрение иска к «Норникелю» из-за аварии в Норильске
Арбитражный суд Красноярского края отложил до 24 ноября заседание, на котором будет рассматриваться иск Росприроднадзора к «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») о взыскании 148 млрд руб. за нанесение ущерба окружающей среде во время разлива топлива на норильской ТЭЦ-3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Наталью Варыгину.
«Для направления определений третьим лицам суд откладывает предварительное судебное заседание. Дата отложения 10:00 (06:00 мск) 24 ноября», — заявила она.
РБК направил запрос в Арбитражный суд Красноярского края.
Ранее Росприроднадзор оценил ущерб аварии в 148 млрд руб. Тогда «Норникель» направил суду отзыв на иск Росприроднадзора. В нем компания предложила альтернативный расчет ущерба в размере 21,4 млрд руб. При этом пресс-служба «Норникеля» отмечала, что не оспаривает причинение вреда окружающей среде. В компании утверждали, что с момента аварии начали активную работу по обеспечению безопасности и очистке загрязненных зон.