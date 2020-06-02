«Норникель» показал видео загрязненной из-за разлива топлива реки

Компания «Норникель» показала видео, на котором зафиксирован загрязненный участок реки Амбарная после аварии на ТЭЦ в Норильске. Кадры поступили в РБК.

Ролик снят с вертолета. На реке в результате разлива топлива образовалась масляная пленка, в одном из ее рукавов установили боновые заграждения, чтобы не допустить дальнейшего распространения топлива.

Видео: Пресс-служба Норникеля

Утечка дизельного топлива произошла в Норильске 29 мая после того, как, а резервуар ТЭЦ-3 врезался автомобиль, и начался пожар.

1 июня в Норильске и на Таймыр был объявлен режим ЧС из-за разлива топлива. По словам вице-премьера правительства Краснояского края Анатолия Цыкалова, под поврежденным резервуаром просел фундамент, и у него оторвало дно. Власти оценивали загрязненную территорию в 100 тыс. кв. м.