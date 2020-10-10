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Грета Тунберг агитировала за Байдена для помощи климату

Грета Тунберг
Грета Тунберг (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала жителей США проголосовать на предстоящих президентских выборах за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, чтобы помочь климату.

«Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США — это выше всего этого. С точки зрения климата этого далеко не достаточно, и многие из вас, конечно, поддержали других кандидатов. Но я говорю серьезно... Просто организуйтесь и проголосуйте за Байдена», — написала она в Twitter.

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Грета Тунберг

Действующий президент США Дональд Трамп не раз подвергал критике заявления и действия Тунберг.

Так, в сентябре 2019 года экоактивистка выступила на саммите ООН, посвященном борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров стран в бездействии, заявив, что их интересует лишь экономический рост, тогда как человечество находится «на пороге массового вымирания». Трамп проигнорировал саммит, посетив вместо него сессию Генассамблеи ООН, посвященную проблеме религиозных преследований в мире.

После того как Тунберг стала человеком года по версии журнала Time, президент США назвал ее избрание «нелепым», посоветовав ей «поработать над управлением гневом, а затем посмотреть старый добрый фильм вместе с другом».

В январе этого года Трамп дал новую оценку Тунберг, которая, как и он, принимала участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам лидера США, она производит впечатление «очень сердитого» человека.

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