Грета Тунберг агитировала за Байдена для помощи климату

Грета Тунберг (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала жителей США проголосовать на предстоящих президентских выборах за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, чтобы помочь климату.

«Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США — это выше всего этого. С точки зрения климата этого далеко не достаточно, и многие из вас, конечно, поддержали других кандидатов. Но я говорю серьезно... Просто организуйтесь и проголосуйте за Байдена», — написала она в Twitter.

Действующий президент США Дональд Трамп не раз подвергал критике заявления и действия Тунберг.

Так, в сентябре 2019 года экоактивистка выступила на саммите ООН, посвященном борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров стран в бездействии, заявив, что их интересует лишь экономический рост, тогда как человечество находится «на пороге массового вымирания». Трамп проигнорировал саммит, посетив вместо него сессию Генассамблеи ООН, посвященную проблеме религиозных преследований в мире.