Трамп отказался посещать саммит ООН по климату

Президент США Дональд Трамп отказался участвовать в саммите ООН по изменению климата. Об этом сообщает телеканал CNN. Вместо саммита по климату Трамп посетит сессию Генассамблеи ООН, посвященную проблеме религиозных преследований в мире.

«Это событие направлено на то, чтобы расширить международную поддержку свободы вероисповедания на фоне участившихся случаев преследования людей за их религиозные убеждения, а также растущего числа нападений и разрушений религиозных объектов», — заявил высокопоставленный представитель администрации во время брифинга о поездке Трампа.

По данным телеканала, оба мероприятия будут проходить параллельно друг другу.

Представитель Госдепартамента отметил, что представлять США на саммите ООН по климату будет первый заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов, окружающей среды и науки Марсия Берникэт.

В саммите ООН по климату примут участие лидеры со всего мира, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Индии Нарендру Моди.