Трамп назвал нелепым избрание Тунберг человеком года по версии Time

Президент США Дональд Трамп в Twitter назвал «нелепым» то, что 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time.

«Так нелепо. Грете нужно поработать над управлением гневом, а затем посмотреть старый добрый фильм вместе с другом», — написал Трамп, комментируя пост американской актрисы Ромы Дауни с поздравлениями Тунберг.

С среду, 11 декабря, журнал Time назвал Тунберг человеком года. В этом году в шорт-лист помимо шведской экоактивистки вошли Трамп, основатель Facebook Марк Цукерберг, участники протестов в Гонконге и анонимный осведомитель, пожаловавшийся на Трампа после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский президент был назван человеком года по версии Time в 2016 году.

Летом 2018 года Грета Тунберг впервые вышла к зданию шведского парламента, требуя обратить внимание на проблему глобального потепления и выполнить Парижское соглашение. Затем она стала устраивать свои акции протеста каждую пятницу, пропуская при этом занятия в школе. Впоследствии к ней присоединились другие активисты, и ее акция превратилась в движение «Пятницы ради будущего».