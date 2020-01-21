Трамп поделился впечатлениями о Грете Тунберг и Коноре Макгрегоре

Дональд Трамп дал оценку экоактивистке Грете Тунберг, которая как и презиеднт США принимала участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом он сообщил в интервью газете The Wall Street Jourmal.

По словам Трампа, она производит впечатление «очень сердитого» человека. Впрочем, американский лидер признался, что «ничего о ней не знает»

Также он отреагировал на сообщение ирландского бойца Конора Макгрегора, который ранее назвал его в Twitter «феноменальным» и «величайшим» главой государства в истории США.

«Это хорошо, — заявил Трамп. — Я гарантирую вам, что не собираюсь с ним драться. Он чертовски избил того парня».

Шведская школьница Грета Тунберг приобрела мировую известность после серии пикетов перед парламентом в поддержку борьбы против глобального потепления. В 2019 году ее пригласили выступить на Давосском форуме, в Европарламенте, а также на саммите ООН по климату в Нью-Йорке. В декабре журнал Time признал ее человеком года.