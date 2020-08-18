Тихановского после протестов вывезли в СИЗО за пределами Минска

Накануне вечером, когда у СИЗО в Минске проходили акции в его поддержку, Тихановского вывезли из Минска и доставили в Жодино. Сегодня у минского изолятора собрались сотни людей, пытавшихся поздравить оппозиционера с днем рождения

Сторонники оппозиции около следственного изолятора № 1 где, предположительно, содержится Сергей Тихановский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Оппозиционера Сергея Тихановского, мужа кандидата на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской, вывезли из минского СИЗО. Об этом РБК рассказал адвокат Тихановского Виктор Мацкевич. Ранее об этом сообщил правозащитный центр «Весна». Оппозиционера отправили в изолятор в городе Жодино под Минском.

Правозащитники утверждают, что Тихановского перевели в другое СИЗО из-за запланированных массовых акций в его поддержку. Накануне у СИЗО № 1 в Минске, где содержался Тихановский, протестующие провели акцию в его поддержку, на которой собрались более тысячи человек.

«Его перевели в Жодино, исправительное учреждение тюрьма № 8 города Жодино — там есть следственный изолятор. Его перевели вчера вечером по постановлению руководителя следственной группы. Самого постановления нам никто не показывал, нам пока не вручали, потому что я сегодня пришел после обеда в СИЗО, и мне сообщили о том, что он был в Жодино вчера вечером. Мы, как защитники, полагаем, что никаких оснований, скажем так, процессуальных для перевода не было. Поскольку мы не видели самого постановления, я не могу сказать, что там написано и на что ссылается руководитель следственной группы, сделав вывод о том, что необходимо его перевести из СИЗО № 1 в СИЗО Жодино», — рассказал РБК адвокат Виктор Мацкевич.

18 августа у Сергея Тихановского день рождения, ему исполняется 42 года. Как пишет портал Naviny, в этот день у СИЗО примерно в полдень собрались порядка 400 человек, чтобы поздравить оппозиционера. Люди пришли с белыми и красными воздушными шариками и бело-красно-белыми флагами, которые используют противники Лукашенко. Они скандировали «С днем рождения!», «Поздравляем!», «Свободу». На крыльце проходной СИЗО собравшиеся оставили торт. Передачи Тихановскому в СИЗО принять отказались, сославшись на исчерпание месячного лимита в 30 кг.