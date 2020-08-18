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Тихановского после протестов вывезли в СИЗО за пределами Минска

Накануне вечером, когда у СИЗО в Минске проходили акции в его поддержку, Тихановского вывезли из Минска и доставили в Жодино. Сегодня у минского изолятора собрались сотни людей, пытавшихся поздравить оппозиционера с днем рождения
Сторонники оппозиции около следственного изолятора № 1 где, предположительно, содержится Сергей Тихановский
Сторонники оппозиции около следственного изолятора № 1 где, предположительно, содержится Сергей Тихановский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Оппозиционера Сергея Тихановского, мужа кандидата на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской, вывезли из минского СИЗО. Об этом РБК рассказал адвокат Тихановского Виктор Мацкевич. Ранее об этом сообщил правозащитный центр «Весна». Оппозиционера отправили в изолятор в городе Жодино под Минском.

Правозащитники утверждают, что Тихановского перевели в другое СИЗО из-за запланированных массовых акций в его поддержку. Накануне у СИЗО № 1 в Минске, где содержался Тихановский, протестующие провели акцию в его поддержку, на которой собрались более тысячи человек.

«Его перевели в Жодино, исправительное учреждение тюрьма № 8 города Жодино — там есть следственный изолятор. Его перевели вчера вечером по постановлению руководителя следственной группы. Самого постановления нам никто не показывал, нам пока не вручали, потому что я сегодня пришел после обеда в СИЗО, и мне сообщили о том, что он был в Жодино вчера вечером. Мы, как защитники, полагаем, что никаких оснований, скажем так, процессуальных для перевода не было. Поскольку мы не видели самого постановления, я не могу сказать, что там написано и на что ссылается руководитель следственной группы, сделав вывод о том, что необходимо его перевести из СИЗО № 1 в СИЗО Жодино», — рассказал РБК адвокат Виктор Мацкевич.

18 августа у Сергея Тихановского день рождения, ему исполняется 42 года. Как пишет портал Naviny, в этот день у СИЗО примерно в полдень собрались порядка 400 человек, чтобы поздравить оппозиционера. Люди пришли с белыми и красными воздушными шариками и бело-красно-белыми флагами, которые используют противники Лукашенко. Они скандировали «С днем рождения!», «Поздравляем!», «Свободу». На крыльце проходной СИЗО собравшиеся оставили торт. Передачи Тихановскому в СИЗО принять отказались, сославшись на исчерпание месячного лимита в 30 кг.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Сергея Тихановского, известного видеоблогера, задержали в конце мая в Гродно, против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Это произошло вскоре после того, как он попытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Уже после задержания Тихановскому предъявили также обвинения по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

В результате кандидатом на президентских выборах в Белоруссии стала его супруга Светлана Тихановская. ЦИК Белоруссии заявляла, что она набрала 10,1% голосов, однако Тихановская и ее штаб с этими данными не согласились. Согласно данным независимых экзитполов и штаба Тихановской, на некоторых участках ее результат доходил до 70–80%.

18 августа, в день рождения мужа, Тихановская записала видеообращение, в котором передала слова Сергея к белорусам. «Он [Сергей Тихановский] и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели. Чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», — сказала она.

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