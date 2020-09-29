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Протесты в Белоруссии ,  
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Соратники Тихановского заявили о продлении ему ареста

Сергей&nbsp;Тихановский
Сергей Тихановский (Фото: strana_official / Telegram)

Оппозиционеру Сергею Тихановскому продлили арест на два месяца, сообщает Telegram-канал движения «Страна для жизни».

При этом, по данным канала, судебного заседания по поводу продления ареста Тихановского не было. «После прошествия еще двух месяцев, то есть ровно шести месяцев с момента задержания, Сергея должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение», — говорится в сообщении.

В движении отметили, что подобное нарушение закона имеет только одну цель — не допустить освобождения человека, способного «вывести народное протестное движение на новый уровень».

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Белорусский видеоблогер Сергей Тихановский был задержан в конце мая в Гродно. Изначально против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов. Это случилось после того, как он пытался подать документы на выдвижение на выборах президента. Позднее ему было предъявлено обвинение по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

После ареста видеоблогера вместо него свою кандидатуру на выборах выдвинула жена — Светлана Тихановская.

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Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав чуть более 80% голосов. За Тихановскую — кандидата от оппозиции и основного соперника Лукашенко — проголосовали чуть более 10% избирателей, заявили в ЦИКе. Оппозиция заявила о фальсификации результатов голосования. После выборов в стране начались массовые протесты, которые продолжаются уже второй месяц.

Адвокат Тихановского в середине августа заявил РБК, что его вывезли из минского СИЗО и перевели в Жодино.

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