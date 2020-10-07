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Тихановская словами «надо проверить почту» ответила на данные о розыске

Известие об объявлении в розыск в России застало Светлану Тихановскую во время поездки в Берлин, где она встретилась с канцлером Ангелой Меркель
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не знает об объявлении ее в розыск структурами МВД России.

«Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, тем более в России. У меня был слишком насыщенный график, пока я такой новости не слышала», — заявила она в интервью телеканалу «Белсат».

Главной темой интервью стала трехдневная поездка Тихановской в Берлин, кульминацией которой стала ее встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Беседа продлилась 45 минут, канцелярия главы правительства Германии не раскрыла ее подробности. По сообщениям штаба Тихановской, она рассказала Меркель о главной цели своей деятельности — новых выборах в Белоруссии, а также о том, что народ Белоруссии рассчитывает на инвестиционную поддержку и помощь правозащитным организациям и независимым СМИ. До встречи Тихановская сообщала, что хочет обсудить с Меркель «участие Германии в организации переговоров о новых выборах в Белоруссии».

Ранее запись о розыске Тихановской появилась в базе данных российского МВД. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорилось в выписке из базы.

В базе российского МВД появились данные о розыске Светланы Тихановской
Политика
Светлана Тихановская

На вопрос, объявлена ли Светлана Тихановская в розыск на территории Белоруссии, официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова ответила Tut.by: «Пока у меня нет информации, которую я могла бы вам сообщить».

Тихановская была главным соперником Лукашенко на прошедших 9 августа выборах президента. По данным ЦИК, она набрала 10,1% голосов, а действующий президент — 80,1%. В штабе Тихановской отказались признать официальные результаты и обвинили власти в фальсификациях.

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Светлана Тихановская

В середине августа Тихановская объявила о создании в Белоруссии координационного совета (КС) оппозиции, который должен был обеспечить переговоры о смене власти в стране. Лукашенко создание КС назвал попыткой захвата власти. Конституционный суд Белоруссии признал координационный совет незаконным, а Генпрокуратура республики в связи с его созданием завела уголовное дело по ст. 361 УК о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.

Сейчас практически все члены президиума совета оппозиции или арестованы, или покинули страну. Сама Тихановская проживает в Литве. Она пошла на президентские выборы вместо своего мужа, блогера Сергея Тихановского, который находится под арестом в Белоруссии.

Автор
Владислав Гордеев
Светлана Тихановская Белоруссия оппозиция розыск
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