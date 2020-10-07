Тихановская словами «надо проверить почту» ответила на данные о розыске

Известие об объявлении в розыск в России застало Светлану Тихановскую во время поездки в Берлин, где она встретилась с канцлером Ангелой Меркель

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не знает об объявлении ее в розыск структурами МВД России.

«Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, тем более в России. У меня был слишком насыщенный график, пока я такой новости не слышала», — заявила она в интервью телеканалу «Белсат».

Главной темой интервью стала трехдневная поездка Тихановской в Берлин, кульминацией которой стала ее встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Беседа продлилась 45 минут, канцелярия главы правительства Германии не раскрыла ее подробности. По сообщениям штаба Тихановской, она рассказала Меркель о главной цели своей деятельности — новых выборах в Белоруссии, а также о том, что народ Белоруссии рассчитывает на инвестиционную поддержку и помощь правозащитным организациям и независимым СМИ. До встречи Тихановская сообщала, что хочет обсудить с Меркель «участие Германии в организации переговоров о новых выборах в Белоруссии».

Ранее запись о розыске Тихановской появилась в базе данных российского МВД. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорилось в выписке из базы.