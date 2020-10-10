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Дело губернатора Фургала ,  
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Доставленных в больницу активистов в Хабаровске отпустили домой

Фото:teamnavalnykhv / Twitter
Фото: teamnavalnykhv / Twitter

Активистов, пострадавших во время акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске и доставленных в больницу, отпустили домой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Женщину после осмотра сразу отпустили домой, состояние мужчины оценили как стабильное. У женщины — ушибы, ссадины, ничего опасного не было. Мужчину обследовали: у него ушибы мягких тканей туловища, конечностей и головы, серьезных травм не получил, его также отпустили домой», — заявили в ведомстве.

В Хабаровске бойцы ОМОНа задержали участников митинга в поддержку Фургала
Общество
Фото:teamnavalnykhv / Twitter

В минздраве также уточнили, что пострадавшие были доставлены в краевую больницу № 2.

Ранее представитель хабаровского штаба оппозиционера Алексея Навального Андрей Пастухов сообщил агентству «Интерфакс», что в ходе протестов пострадали мужчина и женщина, один из них — владелец «Фургаломобиля» Андрей Маклыгин.

По словам Пастухова, активист находился в реанимации и был без создания. В минздраве РБК заявили, что не владеют информацией, действительно ли один из доставленных в больницу — Маклыгин.

В Хабаровске началась очередная субботняя акция в защиту Фургала
Политика
Фото:Dvhub.ru

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14-я несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора прошла в Хабаровске 10 октября. По данным местных СМИ, на улицу вышли более 1 тыс. протестующих. Мэрия города сообщила, что на митинг вышли 500 человек.

Для разгона протестующих в центр города прибыли бойцы ОМОНа. По словам Пастухова, силовики задержали около 40 человек. В мэрии Хабаровска сообщили  о 25 задержанных.

В Хабаровске прошел тринадцатый субботний митинг в поддержку Фургала
Общество
Фото:Дмитрий Моргулис / ТАСС

Протестные акции на Дальнем Востоке начались после задержания экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в начале июля. Ему предъявлены обвинения в организации убийств нескольких бизнесменов в 2000-х годах, когда экс-глава региона еще не занимался политикой. 20 июля президент Владимир Путин уволил Фургала и назначил исполняющим обязанности губернатора члена партии ЛДПР Михаила Дегтярева.

Хабаровск Дальний Восток Сергей Фургал протесты новости
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В Хабаровске бойцы ОМОНа задержали участников митинга в поддержку Фургала
Общество
В Хабаровске прошел тринадцатый субботний митинг в поддержку Фургала
Общество
В Хабаровске началась очередная субботняя акция в защиту Фургала
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