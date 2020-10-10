Доставленных в больницу активистов в Хабаровске отпустили домой

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Активистов, пострадавших во время акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске и доставленных в больницу, отпустили домой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Женщину после осмотра сразу отпустили домой, состояние мужчины оценили как стабильное. У женщины — ушибы, ссадины, ничего опасного не было. Мужчину обследовали: у него ушибы мягких тканей туловища, конечностей и головы, серьезных травм не получил, его также отпустили домой», — заявили в ведомстве.

В минздраве также уточнили, что пострадавшие были доставлены в краевую больницу № 2.

Ранее представитель хабаровского штаба оппозиционера Алексея Навального Андрей Пастухов сообщил агентству «Интерфакс», что в ходе протестов пострадали мужчина и женщина, один из них — владелец «Фургаломобиля» Андрей Маклыгин.