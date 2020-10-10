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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровске началась очередная субботняя акция в защиту Фургала

Местные СМИ оценили число участников в несколько сотен. Мэрия Хабаровска сообщила о 500 митингующих. Протесты в регионе продолжаются уже три месяца
Фото:Dvhub.ru
Фото: Dvhub.ru

В Хабаровске начался очередной, 14-й по счету, субботний несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает местное издание Dvhab.

Акции протеста продолжаются уже три месяца. Демонстранты собрались у здания краевого правительства с транспарантами и плакатами «Свободу Фургалу» и «Нет беспределу». По данным Dvhub, на главной площади Хабаровска собрались несколько сотен человек.

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Издание отмечает, что из-за задержаний протестующих накануне, собравшиеся на площади граждане настроены агрессивно. В хабаровской мэрии отметили, что количество участников акций снижается и оценили численность сегодняшней демонстрации в 500 человек.

В администрации подчеркнули, что в связи с несанкционированными протестами автовладельцам-нарушителям с июля выписали штрафов на общую сумму в 5,9 млн руб. Полиция продолжает привлекать к ответственности активистов. За неделю против них было рассмотрено 15 административных дел в суде.

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Фото:starfood_russia_khv / Instagram

Сергея Фургала задержали и отправили под арест 9 июля. Его обвиняют в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2000-х годах, когда бывший глава региона занимался бизнесом. Сам Фургал обвинения отвергает. После ареста президент Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия, и.о. губернатора Хабаровского края назначен экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

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После возбуждения дела против Фургала на Дальнем Востоке начались акции протеста: они проходят каждый день, но по субботам традиционно собирают наибольшее число участников. Граждане требуют открытого судебного разбирательства над Фургалом в родном регионе, а также отставки Дегтярева и мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

Автор
Михаил Котляр
Хабаровск Сергей Фургал акция протесты
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