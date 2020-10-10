В Хабаровске началась очередная субботняя акция в защиту Фургала

Местные СМИ оценили число участников в несколько сотен. Мэрия Хабаровска сообщила о 500 митингующих. Протесты в регионе продолжаются уже три месяца

Фото: Dvhub.ru

В Хабаровске начался очередной, 14-й по счету, субботний несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает местное издание Dvhab.

Акции протеста продолжаются уже три месяца. Демонстранты собрались у здания краевого правительства с транспарантами и плакатами «Свободу Фургалу» и «Нет беспределу». По данным Dvhub, на главной площади Хабаровска собрались несколько сотен человек.

Издание отмечает, что из-за задержаний протестующих накануне, собравшиеся на площади граждане настроены агрессивно. В хабаровской мэрии отметили, что количество участников акций снижается и оценили численность сегодняшней демонстрации в 500 человек.

В администрации подчеркнули, что в связи с несанкционированными протестами автовладельцам-нарушителям с июля выписали штрафов на общую сумму в 5,9 млн руб. Полиция продолжает привлекать к ответственности активистов. За неделю против них было рассмотрено 15 административных дел в суде.