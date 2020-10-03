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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровске начался тринадцатый субботний митинг в поддержку Фургала

Жители города скандируют лозунги в поддержку бывшего губернатора. По оценкам городской администрации, в акции приняли участие около 500 человек
Фото:Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Жители Хабаровска тринадцатую субботу подряд вышли на акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает портал DVHab.

Они собрались на центральной площади Ленина, у многих были красно-белые воздушные шары. Затем протестующие двинулись шествием по городу. Во время марша звучали лозунги в поддержку экс-губернатора, а также против федеральных властей. В том числе митингующие скандировали «И в жару и под дождем за Фургала мы идем!» и «Мы идем по лужам, Путин нам не нужен».

Как пишет DVHab, люди выходят на проезжую часть, однако дают машинам возможность проехать.

По оценкам администрации Хабаровска, на тринадцатую субботнюю акцию вышли около 500 человек. В СМИ на момент публикации материала не фигурировали оценки численности протестующих.

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В администрации также напомнили, что акция является несанкционированной. Об этом же предупреждают сотрудники полиции, находящиеся на улице в месте проведения марша, пишет портал.

Сергея Фургала задержали 9 июля, после этого его доставили в Москву. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в 2000-х годах. 20 июля президент Владимир Путин отрешил Фургала от должности и назначил на должность врио губернатора Михаила Дегтярева. В начале сентября суд продлил Фургалу срок содержания под стражей до 9 декабря.

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После задержания Фургала в Хабаровске и других городах Дальнего Востока начались массовые акции протеста. Жители требуют провести судебный процесс над бывшим губернатором в регионе, а не в Москве, и сделать его открытым и честным. Во время протестов их участники также требовали отставки мэра Хабаровска Сергея Кравчука и Михаила Дегтярева.

Автор
Мария Лисицына
Хабаровск акция протеста Сергей Фургал
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