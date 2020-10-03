В Хабаровске начался тринадцатый субботний митинг в поддержку Фургала

Жители города скандируют лозунги в поддержку бывшего губернатора. По оценкам городской администрации, в акции приняли участие около 500 человек

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Жители Хабаровска тринадцатую субботу подряд вышли на акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает портал DVHab.

Они собрались на центральной площади Ленина, у многих были красно-белые воздушные шары. Затем протестующие двинулись шествием по городу. Во время марша звучали лозунги в поддержку экс-губернатора, а также против федеральных властей. В том числе митингующие скандировали «И в жару и под дождем за Фургала мы идем!» и «Мы идем по лужам, Путин нам не нужен».

Как пишет DVHab, люди выходят на проезжую часть, однако дают машинам возможность проехать.

По оценкам администрации Хабаровска, на тринадцатую субботнюю акцию вышли около 500 человек. В СМИ на момент публикации материала не фигурировали оценки численности протестующих.