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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин обсудил с Рухани конфликт в Карабахе и российскую вакцину

Хасан Рухани и&nbsp; Владимир Путин
Хасан Рухани и  Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хасаном Рухани. Об этом сообщает Кремль. В администрации уточнили, что разговор состоялся по инициативе Ирана.

«Владимир Путин подробно информировал иранского коллегу о предпринимаемых при посредничестве России усилиях по деэскалации напряженности в этом регионе [Нагорном Карабахе]», — говорится в сообщении.

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Владимир Путин

Отмечается, что глава Исламской Республики выразил поддержку Путину в связи с достигнутым в ходе трехсторонних переговоров в Москве прекращением огня между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, лидеры обсудили взаимодействие стран по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности президенты поговорили о возможной поставке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Иран.

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Фото: Михаил Плецкий / Global Look Press

Ранее главы МИД Армении, Азербайджана при посредничестве России заключили договор о прекращении огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе с 12:00 (11:00 мск) 10 октября. Переговоры длились более десяти часов. Тем не менее Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах городов.

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат проходит третий этап клинических испытаний и уже поступил в гражданский оборот. Десятки государств отправили в Россию запросы с просьбой заключить договор о поставке препарата. 

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