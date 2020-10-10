Путин обсудил с Рухани конфликт в Карабахе и российскую вакцину

Хасан Рухани и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хасаном Рухани. Об этом сообщает Кремль. В администрации уточнили, что разговор состоялся по инициативе Ирана.

«Владимир Путин подробно информировал иранского коллегу о предпринимаемых при посредничестве России усилиях по деэскалации напряженности в этом регионе [Нагорном Карабахе]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Исламской Республики выразил поддержку Путину в связи с достигнутым в ходе трехсторонних переговоров в Москве прекращением огня между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, лидеры обсудили взаимодействие стран по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности президенты поговорили о возможной поставке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Иран.