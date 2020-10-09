Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Нагорном Карабахе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на нем обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Это следует из сообщения пресс-службы Кремля.

«Обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе», — сказал президент в начале встречи.

Кроме того, обсуждались интересы России на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Накануне Путин призвал стороны конфликта в Карабахе к немедленному прекращению боевых действий и началу мирных переговоров. Глав МИД Армении и Азербайджана пригласили в Москву для обсуждения гуманитарного перемирия для обмена пленными, ранеными и телами погибших.