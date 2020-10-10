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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пострадавший в Карабахе российский журналист вышел из комы

Фото:erebounihospital / Facebook
Фото: erebounihospital / Facebook

Российский военный обозреватель Юрий Котенок, получивший ранение при обстреле армянского города Шуши, вышел из комы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе медицинского центра «Эребуни», где журналист проходит лечение.

«Юрий Котенок вышел из комы, его состояние тяжелое, но стабильное. Его отключили от аппарата искусственного дыхания, он начал разговаривать. Пока он будет в реанимации», — говорится в сообщении.

Пострадавших в Карабахе российских журналистов вывезут спецбортом
Общество
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

7 октября азербайджанская армия нанесла удар по собору Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши в непризнанном Нагорном Карабахе. Тогда в Министерстве иностранных дел Армении РБК сообщили, что при атаке пострадали Котенок и работающие с ним два журналиста. Позднее Минобороны Азербайджана опровергло сообщение об обстреле.

По данным клиники «Эребуни», Котенок перенес операцию на легком. Кроме того, из его груди и конечностей извлеки множество осколков. Позже журналист и его пострадавший коллега Левон Арзанов будут доставлены в Москву бортом летного спецотряда «Россия» с делегацией правительства.

Пострадавших в Карабахе россиян будут лечить в центре им. Вишневского
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Конфликт на Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, ввели военное положение и мобилизовали военнослужащих запаса. Обе страны сообщают о погибших и раненых среди мирного населения.

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Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в рамках Минской группы ОБСЭ выступили с требованием немедленно прекратить военные действия в Карабахе и остановить гибель гражданского населения. С 10 октября действует режим прекращения огня. 

Армения Азербайджан журналист Нагорный Карабах новости
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