Пострадавший в Карабахе российский журналист вышел из комы

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Российский военный обозреватель Юрий Котенок, получивший ранение при обстреле армянского города Шуши, вышел из комы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе медицинского центра «Эребуни», где журналист проходит лечение.

«Юрий Котенок вышел из комы, его состояние тяжелое, но стабильное. Его отключили от аппарата искусственного дыхания, он начал разговаривать. Пока он будет в реанимации», — говорится в сообщении.

7 октября азербайджанская армия нанесла удар по собору Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши в непризнанном Нагорном Карабахе. Тогда в Министерстве иностранных дел Армении РБК сообщили, что при атаке пострадали Котенок и работающие с ним два журналиста. Позднее Минобороны Азербайджана опровергло сообщение об обстреле.

По данным клиники «Эребуни», Котенок перенес операцию на легком. Кроме того, из его груди и конечностей извлеки множество осколков. Позже журналист и его пострадавший коллега Левон Арзанов будут доставлены в Москву бортом летного спецотряда «Россия» с делегацией правительства.