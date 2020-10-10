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Возникшие из-за взрывов боеприпасов пожары в Рязанской области потушили

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Пожары, которые возникли в результате взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области, ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Ликвидированы пожары на территории населенных пунктов Рязанской области, которые попали в зону поражения от взорвавшихся боеприпасов 7 октября», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также сообщили, что подразделения МЧС, которые приехали на место пожаров для усиления группировки из Тульской и Московской областей, в ближайшее время возвратятся в места постоянной дислокации. Группировка Рязанской области продолжит работы по окарауливанию (осмотр пройденной огнем площади для предотвращения его возобновления от скрытых очагов горения), тушению очагов лесной подстилки, сухой растительности и отдельных очагов тления.

Пожар на складе боеприпасов воинской части возник в селе Шелемишевские Хутора Скопинского района 7 октября. На следующий день его удалось локализовать. По информации Западного военного округа, причиной могло стать возгорание травы. Полностью пожар на складе потушили спустя двое суток, 9 октября.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев сообщал, что в результате происшествия было госпитализировано 16 человек, 20 построек пострадало. Более 2,3 тыс. жителей эвакуировали — для части из них организовали пункты временного размещения, остальные разместились у родственников и знакомых. Власти Рязанской области вводили режим ЧС, утром 9 октября он был снят.

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