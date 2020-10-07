В Рязанской области в бывшей воинской части взорвались снаряды
На территории бывшей воинской части в Рязанской области произошел пожар и начали взрываться боеприпасы, сообщил источник ТАСС. Информацию подтвердили в экстренных службах, передает «РИА Новости». Позже информацию подтвердили в Минобороны.
На видео, снятом одним из очевидцев на границе Рязанской области с Тамбовом, видны клубы дыма, поднимающиеся в воздух.
Возгорание произошло на территории воинской части в селе Шелемишевские хутора Скопинского района, сообщил местный портал RZN.info. «Пожар уже начали тушить вертолеты с воздуха», — рассказал ему один из очевидцев.
Огонь на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы, перекинулся с загоревшейся травы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа, передает «РИА Новости». Там добавили, что отдельные взрывы боеприпасов на месте продолжаются, однако угрозы ближайшим населенным пунктам нет.