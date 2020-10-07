В Рязанской области в бывшей воинской части взорвались снаряды

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 14:07
Минфин поставил новый рекорд по наращиванию госдолга Финансы, 16:01 Деньги на колесах: как бизнес становится мобильным и как это сделать РБК и VW коммерческие автомобили, 15:59 Нацбанк Киргизии отключил систему банковских переводов из-за рубежа Общество, 15:57 Глава МИД Армении посетит Москву Политика, 15:53 Отдел кадров VS служба охраны труда: как эффективно разделить работу Pro, 15:51 Путин счел, что слова Байдена о щенке в адрес Трампа приподнимают Россию Политика, 15:49 Пожар на складе боеприпасов под Рязанью. Фоторепортаж Общество, 15:49  В районе пожара на складе боеприпасов эвакуируют 10 поселков Общество, 15:48 Акции «Совкомфлота» частично отыграли падение после обвала на 13% Инвестиции, 15:43 Вадим Евсеев стал третьим за сезон уволенным тренером в Премьер-лиге Спорт, 15:33 Власти обсудят скидки на поставки бензина на Дальний Восток Бизнес, 15:32 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 15:29 СМИ узнали детали санкций против России из-за отравления Навального Политика, 15:20 Песков не стал комментировать сравнение Навального с молодым Ельциным Политика, 15:12
Общество ,  
0 

В Рязанской области в бывшей воинской части взорвались снаряды

Огонь на склад с боеприпасами перекинулся с загоревшейся травы, сообщили военные. По их информации, пострадавших нет, личный состав и гражданских с объекта эвакуировали
Фото:rznnews62 / VK
Фото: rznnews62 / VK

На территории бывшей воинской части в Рязанской области произошел пожар и начали взрываться боеприпасы, сообщил источник ТАСС. Информацию подтвердили в экстренных службах, передает «РИА Новости». Позже информацию подтвердили в Минобороны.

На видео, снятом одним из очевидцев на границе Рязанской области с Тамбовом, видны клубы дыма, поднимающиеся в воздух.

Видео: podslushano_ryazan/instagram
Видео: podslushano_ryazan/instagram
Video

Возгорание произошло на территории воинской части в селе Шелемишевские хутора Скопинского района, сообщил местный портал RZN.info. «Пожар уже начали тушить вертолеты с воздуха», — рассказал ему один из очевидцев.

Огонь на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы, перекинулся с загоревшейся травы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа, передает «РИА Новости». Там добавили, что отдельные взрывы боеприпасов на месте продолжаются, однако угрозы ближайшим населенным пунктам нет.

В Башкирии при взрыве снаряда на бывшем арсенале пострадали 4 человека
Общество
Фото:forpostbp.com

Личный состав и гражданских с объекта эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

В августе 2019 года произошли две серии взрывов на военных складах под городом Ачинском в Красноярском крае. В результате случившегося один человек погиб, десятки пострадали.

По официальным данным, первые взрывы произошли из-за возгорания пороховых складов, а последующие— из-за попадания молнии в стеллаж с боеприпасами. Полностью потушить пожар, начавшийся 5 августа, тогда удалось лишь через шесть дней.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Георгий Тадтаев
взрывы Рязанская область воинская часть
Материалы по теме
Пятеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском
Общество
В Удмуртии на бывшем арсенале из-за загоревшейся травы взорвались снаряды
Общество
В посылке на Казанском вокзале в Москве обнаружили снаряд времен ВОВ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter