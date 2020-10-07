В Рязанской области после взрыва на складе боеприпасов ввели режим ЧС

После пожара и взрыва на складе боеприпасов в Рязанской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил губернатор региона Николай Любимов. Его слова приводятся на сайте правительства Рязанской области.

«Ситуация пока сложная, потому что непонятно, сколько времени будут продолжать детонировать боеприпасы. Самое главное — безопасность людей, их эвакуация и размещение — под контролем», — сказал губернатор.

По его словам, в результате взрывов никто не погиб. Любимов отметил, что большинство эвакуированных разместились в домах своих родственников и знакомых. Место для временного размещения предоставили 80 гражданам.

Также губернатор сообщил, что в результате происшествия полностью сгорели девять домов, находившихся вблизи складских помещений. Повреждения получили и дома на территории военного городка поселка Желтухинский.