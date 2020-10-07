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В Рязанской области после взрыва на складе боеприпасов ввели режим ЧС

После пожара и взрыва на складе боеприпасов в Рязанской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил губернатор региона Николай Любимов. Его слова приводятся на сайте правительства Рязанской области.

«Ситуация пока сложная, потому что непонятно, сколько времени будут продолжать детонировать боеприпасы. Самое главное — безопасность людей, их эвакуация и размещение — под контролем», — сказал губернатор.

По его словам, в результате взрывов никто не погиб. Любимов отметил, что большинство эвакуированных разместились в домах своих родственников и знакомых. Место для временного размещения предоставили 80 гражданам.

Также губернатор сообщил, что в результате происшествия полностью сгорели девять домов, находившихся вблизи складских помещений. Повреждения получили и дома на территории военного городка поселка Желтухинский.

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Пожар на складе боеприпасов воинской части в селе Шелемишевские Хутора Скопинского района произошел 7 октября. Как сообщали в Западном военном округе, причиной пожара могло стать возгорание травы, с нее огонь перекинулся на склад. Как сообщали в МЧС, по предварительным данным, из близлежащих населенных пунктов эвакуировали более 2300 человек. В результате происшествия пострадали пять человек, их госпитализировали.

На месте происшествия работают 430 сотрудников МЧС и 57 единиц техники. В Рязанскую область также прибыл глава МЧС Евгений Зиничев.

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