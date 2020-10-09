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В Минобороны сообщили об отмене режима ЧС под Рязанью с 9 октября

Режим чрезвычайной ситуации в Рязанской области, введенный из-за пожара на складе боеприпасов, будет снят с 08:00 9 октября. Об этом журналистам сообщил заместитель министра обороны России генерал Дмитрий Булгаков, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации ЧС, передает ТАСС.

«Жители близлежащих населенных пунктов возвращаются в места постоянного проживания» — сказал Булгаков.

Он отметил, что арсенал уже не представляет угрозы для местного населения. Пожар локализован, открытого горения и взрывов нет. Генерал сообщил, что саперы обследовали населенные пункты в радиусе до 7 км. «Только на расстоянии 1,5 км от арсенала были найдены шесть элементов, не являющихся взрывоопасными предметами», — рассказал замминистра.

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Фото:overheard_ryazhsk / VK

Пожар на складе боеприпасов воинской части
возник в селе Шелемишевские Хутора Скопинского района 7 октября. На следующий день его удалось локализовать. По информации Западного военного округа, причиной пожара могло стать возгорание травы. Власти Рязанской области ввели режим ЧС.

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью. Фоторепортаж
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По данным главы МЧС Евгения Зиничева, в результате пожара госпитализированы 16 человек, пострадало 20 построек. Эвакуированы более 2,3 тыс. жителей.

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